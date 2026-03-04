Europa Press Redacción Cataluña 04 MAR 2026 - 18:17h.

Otra de las investigadas, Ana Echaguibel, ha visto rechazada su petición de sobreseimiento definitivo de la causa que pesa sobre ella en este caso

Los peritos caligráficos de la Policía Nacional han concluido que los mensajes anónimos que Helena Jubany recibió meses antes de ser asesinada en diciembre de 2001 en Sabadell (Barcelona) no fueron escritos por Santiago Laiglesia, uno de los dos investigados por el crimen.

Así consta en el informe remitido por la policía al Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell y consultado por Europa Press este miércoles, en el que los peritos concluyen que los anónimos "no han sido realizados" por Laiglesia.

En lo referente a una de las dos notas manuscritas que Jubany recibió, los peritos ya habían identificado como autor de uno de los mensajes a Xavi Jiménez (el otro investigado), pero había un fragmento del cual se desconocía la autoría.

Ahora, tras realizar una prueba caligráfica a Laiglesia, la policía ha determinado que "no es posible establecer la autoría de este fragmento".

Teniendo en cuenta el resultado del informe pericial, la jueza instructora ha dado 5 días a las partes para que soliciten más diligencias o presenten sus respectivos escritos de acusación y defensa.

Recurso presentado por Ana Echaguibel

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Barcelona ha resuelto el recurso presentado por Ana Echaguibel, en el que pedía que su sobreseimiento del caso no fuese provisional, --en contra de lo que acordó la jueza de Sabadell--, sino definitivo.

La instructora argumentó que, si bien su ADN no es coincidente con los hallados en las muestras tomadas en el jersey que Jubany llevaba cuando fue asesinada, "existen otros indicios racionales de su participación en los hechos", por lo que no es pertinente el cierre definitivo de la causa con respecto a esta investigada.

Ahora, la Audiencia de Barcelona le da la razón a la instructora y concluye que el resultado de la prueba biológica "no empaña la existencia de indicios de delito" y desestima el recurso, confirmando el auto de sobreseimiento provisional.