Asun Chamoso 04 MAR 2026 - 15:18h.

Con los guantes, únicos en el ámbito sanitario, se podrán practicar diversas técnicas de forma inmersiva

El proyecto, promovido por el Departamento de Enfermería de UIC Barcelona, permitirá reducir costes

BarcelonaInvestigadores de la universidad UIC Barcelona han desarrollado unos guantes únicos de nueva generación diseñados para practicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y soporte vital con realidad virtual.

"Esta nueva metodología docente ha venido para quedarse, es muy incipiente pero es el futuro inmediato donde todos tendrán la misma posibilidad de formarse con calidad, de forma inmersiva y abaratará los costes formativos" afirma Jordi Castillo, investigador del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona.

Castillo, que lidera el proyecto, explica que estos guantes con sensores están sincronizados con unas gafas de realidad virtual que guían al alumno durante el procedimiento: “Ofrecen ya una resistencia, es decir, que no se precisa usar un maniquí para entrenar las técnicas de reanimación cardiopulmonar o el soporte vital básico”.

Guantes de construcción

Castillo es instructor acreditado y forma parte del equipo de enfermería que enseña soporte vital y reanimación cardiopulmonar a 800 alumnos al año en el campus de salud de UIC Barcelona.

El método que han investigado es el uso de la realidad virtual en este aprendizaje: "Cuando se usaba realidad virtual se necesitaba un maniquí presencial porque se necesita tacto para hacer las compresiones y ventilaciones. La realidad virtual es buena para hacer una inmersión pero no tienes tacto en las manos" explica el investigador. Y se plantearon encontrar unos guantes para tener resistencia sin necesitar un maniquí.

Así que buscaron unos guantes en el mercado y los únicos que había eran para la construcción para enseñar habilidades como taladrar o para prevención de riesgos. Eran gruesos y tenían incluidos unos tensores y unos sensores en los dedos que se sincronizaban con sensaciones y vibraciones.

Con la ayuda de una beca, adquirieron los guantes y contactaron con la empresa Himalaya Computing, que ha desarrollado el software de los guantes y la realidad virtual para practicar la simulación. "Cuando virtualmente tocas algo se activan los sensores y te dan resistencia y vibración y parece que estás sobre el tórax del paciente" describe Castillo.

Un proyecto con una clara motivación para el investigador: "Llegar a cuanta más gente mejor y que todos tengan la misma posibilidad para poder practicar, abaratar costes e incluso aprender desde casa".

Aplicaciones

Una iniciativa que pretende revolucionar el aprendizaje de las técnicas de enfermería entre el alumnado, así como reducir costes en materiales. “Queremos crear una plataforma interactiva accesible y clínicamente eficaz para que, además de la reanimación, los estudiantes puedan aprender, por ejemplo, técnicas de sutura, poner un yeso, sacar sangre o colocar una vía a través de la realidad virtual”, asegura el promotor del proyecto.

Más allá de la docencia en el ámbito de la salud, también va dirigido a los profesionales sanitarios para que puedan apoyarse en las tecnologías más avanzadas a la hora de llevar a cabo sus tareas diarias.

Mejorar prototipos

Jordi Castillo destaca que “los guantes pueden aportar más sensibilidad e inmersión durante la ejecución de la técnica”, pero los prototipos de que disponen hasta el momento considera que son “demasiado robustos, grandes y pesados y además realizan movimientos vastos y poco finos” por lo que hay margen de mejora para evolucionar los guantes.

El proyecto continua adelante para afinar el prototipo inicial que fue probado durante unos seis meses. “Estamos trabajando para minimizar el volumen y el peso y, al mismo tiempo, incrementar la sensibilidad”, avanza el investigador.

Unos guantes que se han presentado en 4YFN (Four Years From Now), un evento que se celebra al mismo tiempo que el Mobile World Congress en Barcelona. Se trata de una referencia mundial para startups tecnológicas, inversores y corporaciones, en el ámbito del emprendimiento y la innovación.