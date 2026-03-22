Cuatro menores han quedado atrapados en el Hospital Vell de Esparraguera tras el derrumbe parcial de parte de la estructura

Tras varias horas trabajando en el rescate de las víctimas de este parcial derrumbe, los bomberos han conseguido rescatar a las víctimas

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BarcelonaCuatro menores han quedado atrapados en el interior del Hospital Vell de Esparreguera, en Barcelona, tras haber colapsado su estructura. Según han informado desde Bombers, los menores se encontraban en el interior del edificio abandonado cuando se ha producido un colapso estructural.

"Trabajamos en el salvamento de varios jóvenes que se encontraban en el interior del antiguo Hospital de Esparreguera, cuando se ha producido un colapso estructural (aviso 18.06h). Hemos extraído a uno de los jóvenes, herido de gravedad, y trabajamos para acceder y rescatar al resto de jóvenes", han informado desde sus redes sociales el equipo de Bombers de la Generalitat de Cataluña.

Los trabajos de rescate

Tras varias horas trabajando en el rescate de las víctimas de este parcial derrumbe, los bomberos han conseguido rescatar a los cuatro menores.

Uno de los jóvenes ha resultado herido de gravedad, mientras un segundo se encuentra en estado menos grave, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

En un primer momento, los servicios de emergencias han rescatado a los dos jóvenes, que han sufrido fracturas al caer a una planta inferior con el derrumbe de la estructura.

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Mientras, los otros dos menores han permanecido atrapados en el edificio hasta que han podido ser rescatados por los bomberos.

Los menores heridos, trasladados al hospital

Los dos jóvenes rescatados han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Dèu, ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Al lugar se han desplazado 13 dotaciones de los bomberos, incluidos miembros del Grupo de Estructuras Colapsadas, ante el riesgo de que se derrumben otras partes de la edificación, y drones de la unidad de medios aéreos del cuerpo. También se encuentran en la zona agentes de los Mossos y sanitarios del SEM.