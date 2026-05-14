Zoe Armenteros 14 MAY 2026 - 08:40h.

Los ministros de Sanidad de los países implicados en la crisis sanitaria del hantavirus analizaron la evolución y la estrategia común

El paciente positivo aislado en el Hospital Gómez Ulla presenta otra vez febrícula y dificultad respiratoria leve, pero sigue estable

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Los ministros de Sanidad de los países europeos implicados en la crisis del hantavirus, incluido Reino Unido han analizado en conjunto la situación de las personas evacuadas del barco y el seguimiento de los contactos del vuelo procedente de Johannesburgo en el que viajó la mujer neerlandesa fallecida posteriormente por hantavirus. Tras la llegada del crucero Hondius al puerto de Róterdam, entre el domingo y el lunes, la tripulación será sometida a pruebas PCR y deberá permanecer en cuarentena, medida que también afectará a los ciudadanos de otras nacionalidades que siguen a bordo del buque.

La Organización de la Salud ha confirmado 11 casos, incluidos los tres fallecidos por el brote de hantavirus. La veintena de países con pasajeros en el barco turístico seguirán el protocolo determinado por el ente sanitario que obliga a una cuarentena de más de 40 días, dado el largo periodo de incubación del virus.