Brote de hantavirus, en directo: Países Bajos aislará a los tripulantes del MV Hondius que no hayan sido evacuados por sus países
Los ministros de Sanidad de los países implicados en la crisis sanitaria del hantavirus analizaron la evolución y la estrategia común
El paciente positivo aislado en el Hospital Gómez Ulla presenta otra vez febrícula y dificultad respiratoria leve, pero sigue estable
Los ministros de Sanidad de los países europeos implicados en la crisis del hantavirus, incluido Reino Unido han analizado en conjunto la situación de las personas evacuadas del barco y el seguimiento de los contactos del vuelo procedente de Johannesburgo en el que viajó la mujer neerlandesa fallecida posteriormente por hantavirus. Tras la llegada del crucero Hondius al puerto de Róterdam, entre el domingo y el lunes, la tripulación será sometida a pruebas PCR y deberá permanecer en cuarentena, medida que también afectará a los ciudadanos de otras nacionalidades que siguen a bordo del buque.
La Organización de la Salud ha confirmado 11 casos, incluidos los tres fallecidos por el brote de hantavirus. La veintena de países con pasajeros en el barco turístico seguirán el protocolo determinado por el ente sanitario que obliga a una cuarentena de más de 40 días, dado el largo periodo de incubación del virus.
Argentina manda a África y Europa material para diagnosticar el hantavirus
Autoridades sanitarias de Argentina han enviado a sus homólogos en África y Europa, entre ellos España, material sanitario y otros para el diagnóstico de hantavirus, a raíz del brote en el crucero MV Hondius, según informó este miércoles el Ministerio de Salud argentino, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Carlos Malbrán ha distribuido insumos especializados a laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Países Bajos, España y Reino Unido. El envío incluye reactivos, controles positivos, placas y anticuerpos destinados a pruebas de PCR y ELISA, con capacidad para unas 2.500 determinaciones.
Países Bajos confinará a los tripulantes de otras nacionalidades a bordo del crucero
Los Ministros de Sanidad y secretarios de Estado de los países europeos implicados en la crisis del hantavirus se reunieron este miércoles por la tarde y abordaron la situación de los ciudadanos evacuados del crucero 'MV Hondius'. Confirmaron la monitorización y el seguimiento de los contactos del avión de Johannesburgo (Sudáfrica). Países Bajos ha informado que espera recibir el barco entre el domingo y el lunes, asegurando que se hará cargo de aislar a todos los tripulantes, incluidos los de otras nacionalidades.