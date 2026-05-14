Alberto Rosa 14 MAY 2026 - 20:17h.

El médico de 31 años ha compartido unas imágenes de su luna de miel en una publicación en la que celebra su vuelta a casa

Borja, el turista alicantino atacado por un tiburón en Maldivas en su luna de miel, habla de lo ocurrido: “El episodio más cruel y salvaje”

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Hace un mes que Borja, un turista español que pasaba su luna de miel en Maldivas, perdió su pierna tras haber sido víctima de un ataque de tiburón. El hombre, de 31 años, ya se encuentra en casa y ha compartido unas fotografías de su viaje, celebrando su vuelta a España.

Borja, que habló por primera vez en redes sociales de ese viaje recordándolo como “el episodio más cruel y salvaje” de sus vidas, ha ofrecido una cara más amable y emotiva, compartiendo sus mejores instantáneas en un carrusel de Instagram.

“Un poquito de nuestra luna de miel. Abril ha sido un mes intenso, lleno de momentos increíbles, comida rica rica y recuerdos que no vamos a olvidar jamás. Después de todo… qué bien se siente estar en casa”, escribe el ginecólogo, empleado del Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

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En las imágenes se puede ver a Borja junto a su mujer en diferentes lugares icónicos de su viaje. Al final, muestra una fotografía tomada desde el hospital, en el que estaba ingresado y con flores. En la última foto aparecen él y su mujer en la que Borja está sentado en una silla de ruedas ya en España.

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La publicación se ha llenado de comentarios emotivos y de gestos de cariño hacia la pareja tras un viaje muy complicado del que, a pesar de todo, han podido regresar a casa.

La dedicatoria de Irene Villa

En sus historias de Instagram, el médico ha compartido una imagen del libro ‘Saber que se puede’ de la periodista víctima de un atentado de ETA, Irene Villa. En la imagen se ve una dedicatoria de la autora. “A Borja, para inspirarte un camino más feliz aún y lleno de retos felices. ¡Adelante!”, concluye.

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En concreto, el joven fue atacado por un tiburón tigre, una especie conocida por su agresividad, mientras buceaba en las inmediaciones de la isla de Kooddoo. "Fue un ataque horrible. Le faltaba un gran trozo de carne en las piernas; ha sido una experiencia traumática para todo el complejo", relató un trabajador del hotel The Residence Maldives, donde se alojaba la pareja. Tras ser estabilizado inicialmente en la isla de Villingili, el turista fue trasladado de urgencia en avión a la capital, Malé