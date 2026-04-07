Un juez de Barcelona ha enviado a prisión preventiva al hombre de más de 60 años acusado de matar a otro con un arma blanca.

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Un juez de Barcelona ha enviado a prisión preventiva al hombre de más de 60 años acusado de matar a otro con un arma blanca en plena calle en el distrito de Sant Andreu de Barcelona el pasado domingo.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Juzgado de instrucción número 8 de Barcelona ha acordado prisión preventiva para el hombre, en una causa abierta por un delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron el domingo al mediodía, cuando hacia las 14.00 horas el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso que alertaba de que había una persona herida por arma blanca en la vía pública, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.

Agentes de los Mossos se dirigieron al lugar, donde localizaron al sospechoso del crimen, que fue detenido por la muerte violenta del otro hombre.

También acudieron al lugar efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron salvar la vida a la víctima.

Una de las hipótesis que en un primer momento intentaron confirmar los investigadores consistía en si la víctima era un ladrón que intentó atracar al detenido.