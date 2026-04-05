Redacción Cataluña 05 ABR 2026 - 18:52h.

La agresión mortal con arma blanca ocurrió a las 14 horas en el distrito de Sant Andre de Barcelona

El arrestado iba en silla de ruedas y el fallecido pretendía sustraerle sus pertenencias, según publica 'El Caso'

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BarcelonaUn hombre ha sido detenido por presuntamente matar a otro este 5 de abril en unos hechos que están investigando en Barcelona capital los Mossos como muerte violenta. La víctima habría intentado robarle.

Eso es lo que publica el diario 'El Caso', que ha podido conocer más detalles de lo sucedido en el distrito de Sant Andreu. Concretamente en el paseo de Mollerussa, donde se cruza con la calle de Sas.

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El mismo periódico relata que a las 14 horas el servicio de emergencias recibió la llamada porque había una persona apuñalada en la vía pública. Hasta el lugar se movilizaron sanitarios para atenderle.

Ataque para defenderse del supuesto robo

Sin embargo, aunque intentaron reanimarla, no pudieron hacerlo y confirmaron el fallecimiento del varón. 'El Caso' señala que el presunto autor del ataque con arma blanca iba en silla de ruedas.

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De 66 años, el arrestado posteriormente habría tratado de defenderse de la sustracción de sus pertenencias por parte del otro hombre agredido, de nacionalidad marroquí.

La policía catalana ha decretado el secreto de las actuaciones mientras trata de esclarecer si los hechos se desarrollaron así.