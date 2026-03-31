El menor, que solo tenía seis semanas de vida en el momento de la denuncia de los hechos, permanece en una UCI del Hospital Vall d'Hebron

Una forense y una pediatra apuntan que los hematomas del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona son incompatibles con la colocación de una sonda

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BarcelonaEl juez ha decidido rechazar los recursos de los padres acusados de delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su bebé en Barcelona y mantiene a los progenitores en prisión comunicada y sin fianza, donde permanecen desde que fuesen detenidos el pasado 18 de marzo y tras ser decretado por orden de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de la Ciudad Condal.

El magistrado rechaza así los argumentos que habían presentado sus abogados, mientras el menor, que solo tenía seis semanas cuando se denunciaron los hechos desde el Hospitall Vall d’Hebron, –donde se activó el protocolo previsto al detectarle lesiones compatibles con una agresión sexual–, permanece muy grave en la UCI.

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El bebé puede sufrir secuelas físicas y neurológicas de por vida por la gravedad de sus lesiones

El bebé presentaba fracturas y lesiones muy graves derivadas de un presunto maltrato habitual que, según temen los sanitarios, le puede dejar “secuelas físicas y neurológicas de por vida”.

El caso se descubrió después de que el menor fuese ingresado en el citado centro hospitalario con esas graves heridas después de que allí lo llevasen los progenitores. Al verlo, y ante la falta de respuestas claras de los padres al preguntarle por su estado, los médicos activaron inmediatamente el protocolo por un caso de maltrato infantil y avisaron a las autoridades, que ante la gravedad de los hechos procedieron a la detención de éstos al tiempo en que se puso al niño bajo la tutela de la Generalitat, tras activar la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (DGPPIA) activase el Servicio de Atención Urgente a los Maltratos de la Infancia y la Adolescencia (SAUM).

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Detenidos el 18 de marzo, los padres del menor, que negaron los hechos de los que les acusaban, fueron entonces enviados a un centro penitenciario después de que la Fiscalía pidiese como medida cautelar la prisión de ambos y la suspensión de la patria potestad, entendiendo que había indicios de un delito de maltrato habitual, lesiones recogidas en el artículo 140 o 150 del Código Penal y agresión sexual con penetración.

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En la decisión para el ingreso en prisión de ambos de 42 y 43 años, además de atenderse al posible riesgo de fuga, se tuvo en cuenta lo elevado de las penas asociadas a los delitos presuntamente cometidos, la posibilidad de reiteración delictiva y la posibilidad de atentar contra bienes jurídicos del menor.

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El juez rechaza los recursos de los padres acusados del maltrato a su bebé en Barcelona

Tras once días en prisión, las defensas de ambos progenitores habían solicitado su salida de la cárcel alegando que no existe riesgo ni de fuga ni de reincidencia ni de destrucción de pruebas, pero el juez ha rechazado sus recursos, ratificando así su decisión de mantenerlos en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Como parte del proceso de defensa, por otra parte, y según informa elPeriódico, la familia de los padres acusados del maltrato al bebé habrían pedido pruebas genéticas para explicar las lesiones del niño y descartar enfermedades genéticas.

La pareja, que lleva 16 años junta, mantiene su negación de los hechos y han asegurado ante el juez que no entienden cómo se han producido las lesiones del bebé. Todo ello mientras, paralelamente, la Fiscalía ha pedido al magistrado que interrogue a todos los médicos y enfermeros que atendieron al niño justo antes de que se activase el protocolo que denunció su situación.

Antes de ingresar en el Vall d’Hebron, donde se detectó el caso, el menor había estado previamente en otros centros. Por eso, el Ministerio Público ha pedido indagar en su paso por esos otros hospitales, recabando declaraciones de los distintos sanitarios que le atendieron y vieron su estado.

El niño, nacido el 3 de febrero, fue llevado primero el 1 de marzo al Hospital del Mar por un episodio de tos y vómito. Allí, según el citado medio, los sanitarios le colocaron una bolsa de orina en la parte superior de la pierna izquierda para realizarle posteriormente un estudio bacteriológico. Por su parte, sanitarios que le trataron después en el Hospital Sant Joan de Déu, el CAP Roger de Flor y Sant Pau, donde estuvo dos veces, creyeron a los padres del bebé y atribuyeron sus hematomas en la zona genital a esa bolsa de orina. Sin embargo, de ello discrepan tanto una forense como una pediatra del Vall d’Hebron, que ante el juez han declarado que dichos hematomas son incompatibles con la colocación de una sonda.

Por todo ello, la investigación continúa y el Departamento de Salud catalán recaba también toda la información posible sobre el caso.