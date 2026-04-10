Responsable de dos asesinatos, un intento de homicidio y atracos muy violentos, abandonará la cárcel el jueves 16 de abril: la Fiscalía advierte del riesgo de reincidencia

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LleidaLos Mossos d’ Esquadra alertan ante la inminente salida de prisión de uno de los asesinos más peligrosos de Cataluña. Responsable de dos asesinatos, un intento de homicidio y atracos muy violentos, abandonará la cárcel el próximo jueves 16 de abril y la propia Fiscalía advierte del riesgo de reincidencia.

El Ministerio Público, ante su inminente salida en libertad, quiere que los Mossos lo sometan a una estrecha vigilancia al menos durante sus primeras semanas. El individuo en cuestión, identificado como Dino Marcello Miller, fue condenado a 60 años de cárcel por dos asesinatos y un intento de homicidio en la década de los 80, pero cumplió 20 años de condena, salió de la cárcel y, pasados solo cuatro meses, volvió a delinquir. Además, la historia se repitió hace cuatro años cuando, después de esa segunda condena, salió otra vez de prisión y también, pasados cuatro meses, volvió a delinquir atracando varios supermercados a punta de pistola y con gran violencia.

El historial del peligroso asesino que saldrá de prisión

Después de todo ello, y pese a las advertencias del peligro de reincidencia, el todavía preso del centro penitenciario de Ponent volverá a pisar la calle.

La última vez que fue detenido fue exactamente en abril de 2021, cuatro meses después de haber salido en libertad tras cumplir 20 años de prisión por la citada condena de 60 años, la cual le fue impuesta por matar a puñaladas, a finales de la década de los 80, a un joven en una discoteca de Barcelona y abatir de un tiro a un agente policial que trató de detenerle tras el atraco a un banco. Además, a esa pena se sumaba un intento de homicidio. Igualmente, disparó contra un expolicía que murió meses después en lo que dijo que era un encargo.

Esos tres crímenes los realizó al poco de salir de la cárcel por una serie de atracos violentos, y no sucedería diferente cuando aquel abril de 2021 campaba otra vez en libertad. Dino Marcello Miller volvió a reincidir, y también pese a que la junta de tratamiento de la cárcel también advirtió, ya en diciembre de 2020, del peligro que suponía.

Tampoco entonces se rehabilitó ni participó de los programas de reinserción. El riesgo era claro y no se equivocaron: en menos de una semana cometió dos atracos en dos supermercados a punta de pistola. Tras otra compleja investigación, fue detenido en Lleida.

Ahora, la Fiscalía vuelve a alertar de que la historia puede repetirse por tercera vez…