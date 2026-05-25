La cantante, que se convirtió en madre en junio de 2020, narra a este medio cómo es su vida como madre más allá de los escenarios

Entrevista a Malú: "La industria nunca me dejó disfrutar, tuve que crear un personaje por miedo y acabé disociando"

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La vida de Malú cambió por completo en 2020. Después de más de dos décadas siendo una de las voces más potentes, a la vez, discretas de la música española, la artista afrontó una etapa radicalmente distinta: convertirse en madre por primera vez. Desde entonces, la maternidad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida personal y también en un punto clave en su evolución artística.

Malú dio a luz a su primera hija, Lucía, el 6 de junio de 2020 en Madrid. La pequeña nació fruto de su relación con Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos. La noticia generó una enorme revuelo mediático debido a la discreción con la que ambos habían llevado su relación.

Ahora, a punto de cumplir seis años como madre, la cantante ha lanzado 'Quince', considerado por ella misma como el disco más sincero y autobiográfico de toda su carrera. Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con ella sobre el amor, el desamor, la música y la maternidad.

Sobre cómo gestiona dejar a un lado la 'Malú la artista' para ser también la 'Malú refugio', la artista nos confiesa: "Es importantísimo saber encontrar tus prioridades y saber dónde quieres emplear toda tu energía. Y yo la energía más pura, más bonita y más maravillosa la tengo ya totalmente canalizada en un lugar".

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Tal y como explica, "soy artista y no sé vivir si no estoy en el escenario", por ello, ha sabido "conciliar" ambas facetas. "Es lo que hacemos prácticamente todas las mujeres desde el siglo pasado que queremos ser grandes y buenas en nuestro trabajo y también en casa con nuestros hijos".

Asimismo, ha revelado a este medio que su hija "ahora empieza a entender un poco" quién es y a qué se dedica. "Ve cosas raras y diferentes que a otras las madres no le pasan, como pedirles fotos". Sin embargo, "la percepción que pueda tener cualquier otra persona de mí, ella no la va a tener en la vida, yo soy su madre", aclara.

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El embarazo y la discreción de su faceta como madre

Para la artista, el embarazo ya había supuesto un punto de inflexión. En 2019, la intérprete se encontraba recuperándose de una complicada lesión de tobillo que la obligó a cancelar parte de la gira de 'Oxígeno'. Aquella lesión la apartó temporalmente de los escenarios y coincidió con el inicio de una etapa mucho más introspectiva.

La llegada de la pandemia por el coronavirus poco después terminó de alterar su rutina profesional y personal. Por primera vez desde que era adolescente, Malú pasó largos meses lejos de las giras, los conciertos y los focos.

Por aquel entonces decidió vivir el embarazo y los primeros años de maternidad de forma totalmente privada. Apenas compartió imágenes, evitó exposiciones públicas innecesarias y limitó muchísimo las apariciones relacionadas con su vida familiar.

Ese hermetismo siempre ha sido una de las características de la cantante. Desde el comienzo de su carrera hace casi 30 años, Malú ha mantenido mantener separda su faceta artística y su vida íntima.

Casi seis años después del nacimiento de Lucía, la maternidad sigue siendo una prioridad en la vida y la música de Malú. Lejos de la imagen de artista inaccesible que ha proyectado durante años, ahora se muestra más sincera que nunca.