Asun Chamoso 13 ABR 2026 - 12:59h.

El incidente, que no ha provocado heridos, ha dañado varios balcones del bloque de pisos

Muere uno de los escaladores que estaba crítico al caerle piedras encima en una montaña del Bruch, Barcelona

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BarcelonaUn árbol de unos 20 metros ha caído sobre un edificio de los Apartamentos Codina en Calella (Barcelona). El incidente ha sobresaltado este domingo por la mañana a los vecinos del número dos de la calle Puig de Popa que han visto como el árbol de gran altura se ha inclinado y ha quedado apoyado sobre la fachada del bloque de viviendas.

El impacto de la caída no ha causado ningún herido pero sí daños materiales, en las ventanas y los balcones de, al menos, tres pisos. Hasta el lugar, se desplazó la policía municipal de Calella, que acordonó la zona y pidió a los vecinos que retiraran los vehículos aparcados para permitir el trabajo de las seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat que se desplazaron. Ellos se encargaron de realizar las tareas para talar y retirar el árbol de grandes dimensiones.

El Ayuntamiento de Calella está investigando las causas de la caída, que podría ser por las intensas lluvias de los últimos meses. Por ello, han decidido realizar los próximos días una revisión de los chopos del municipio.