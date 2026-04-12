Redacción Cataluña Agencia EFE 12 ABR 2026 - 14:54h.

El deportista de 30 años ha fallecido este 12 de abril en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde estaba ingresado

Evacúan a dos escaladores heridos críticos al caerles encima piedras en una montaña del Bruch, Barcelona

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BarcelonaUno de los escaladores que estaba en estado crítico al caerle unas piedras mientras subía una montaña del Bruch (Barcelona) ha muerto en las últimas horas este 12 de abril.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Hospital Vall d'Hebron, donde permanecía ingresado desde que fue rescatado por los bomberos este 11 de abril, a las 16:30 horas.

El fallecido tiene 30 años y se encontraba realizando la actividad deportiva en el macizo del Montserrat, la cadena montañosa más importante de Cataluña. Iba acompañado por una mujer de la misma edad.