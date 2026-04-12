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Muere uno de los escaladores que estaba crítico al caerle piedras encima en una montaña del Bruch, Barcelona

Rescate de escaladores accidentados en el Montserrat en Barcelona
Los bomberos tuvieron que rescatar en helicóptero a los dos accidentados. X @bomberscat
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BarcelonaUno de los escaladores que estaba en estado crítico al caerle unas piedras mientras subía una montaña del Bruch (Barcelona) ha muerto en las últimas horas este 12 de abril.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Hospital Vall d'Hebron, donde permanecía ingresado desde que fue rescatado por los bomberos este 11 de abril, a las 16:30 horas.

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El fallecido tiene 30 años y se encontraba realizando la actividad deportiva en el macizo del Montserrat, la cadena montañosa más importante de Cataluña. Iba acompañado por una mujer de la misma edad.

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