Las autoridades investigan si se trata de un caso de violencia machista: el hombre detenido tenía una orden de alejamiento

Detenido un hombre tras la muerte de una mujer de 37 años en Pamplona: investigan cómo cayó al vacío desde una vivienda

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PamplonaLa mujer hallada muerta este domingo tras caer desde la ventana de un tercer piso en el barrio de San Jorge de Pamplona habría tratado huir de su domicilio utilizando unas sábanas anudadas cuando se produjo la fatal caída al vacío. Según se investiga, los hechos pudieron ocurrir tras una fuerte discusión con un hombre que tenía una orden de alejamiento y que ha sido detenido, por lo que las autoridades trabajan para determinar si se trata de un caso de violencia machista.

Los hechos se produjeron a alrededor de las 4:30 horas de la madrugada del domingo, en una vivienda situada en el número 3 de la calle Sanduzelai de Pamplona. Fue el ahora detenido, de 34 años, quien al parecer llamó a Emergencias para alertar de lo sucedido, pero cuando llegaron los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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La mujer muerta en Pamplona intentó huir por la ventana con unas sábanas anudadas

Tras lo ocurrido, las autoridades están investigando lo sucedido y han podido constatar que el detenido tenía en vigor una orden de alejamiento sobre la mujer, por lo que procedieron a su detención por quebrantamiento de condena, mientras se trata de averiguar al mismo tiempo su implicación en los hechos.

Tal como informa en el vídeo Eneritz Gómez para Informativos Telecinco, al parecer ambos estaban teniendo una fuerte discusión cuando ella trató de salir del domicilio a través de la ventana con unas sábanas anudadas, pero cayó al vacío y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarla cuando llegaron al lugar.

Ahora, la investigación ha quedado a manos de la Policía Municipal, que también se encargará de recoger los testimonios de los vecinos. De confirmarse, este crimen machista sería el número 16 de lo que llevamos de año.

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Todas las instituciones y fuerzas policiales están colaborando para tratar de esclarecer lo ocurrido, ha señalado el Gobierno de Navarra, que tras expresar sus condolencias a la familia y el entorno de la fallecida ha indicado está en contacto también con el Ayuntamiento de Pamplona.