Asun Chamoso 15 ABR 2026 - 05:30h.

Sussan fue víctima de abuso sexual infantil intrafamiliar

El juego 'The Innocent Box' está pensado para detectar y prevenir

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BarcelonaSussan, madre y diseñadora de moda, ha creado el juego educativo 'The Innocent Box'. "Yo he sufrido abuso sexual infantil intrafamiliar. Es una herramienta para su detección y prevención temprana", cuenta. La primera vez que lo contó fue a su marido y empezó la terapia porque quería que su familia estuviera libre del trauma que no la dejaba vivir tranquila. La idea del juego surgió en una pesadilla en la que visualizó una caja y la palabra inocente. "Empecé a sentir que tenía que hacer algo para que los niños y las niñas no sufran lo mismo que yo", recuerda.

"El juego es de prevención para enseñar los límites, a defenderse ante un abusador sexual infantil, que sepan qué partes jamás les tienen que tocar y a pedir ayuda en el caso de que esté pasando, y también a la detección temprana porque está probado que el trauma infantil en el momento es más fácil de sanar", subraya la creadora de una herramienta educativa pensada para pequeños de 3 a 11 años supervisada por un adulto.

Al abrir la caja lo primero que hay es una guía para adultos en la que se indica cómo comportarse ante una revelación, un comportamiento o una palabra que les digan. En esa situación, Sussan indica que "hay que decir que estás para escucharle, ayudarle, no lo vas a dejar solo y le vas a creer". Se añade un código QR con los pasos que han de tomar. Lo siguiente que se encuentra son dos muñecos de tela, uno masculino y otro femenino, y unas pegatinas naranjas y verdes. Se empieza con una pregunta: "Lo primero que les decimos es que queremos saber si saben qué partes se pueden tocar con permiso y cuáles nadie le debería tocar", explica.

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También se les explica con imágenes cómo se llaman las partes íntimas. Para Sussan, la ficha más importante, porque ha ayudado a revelaciones, es la que incluye cuestiones como "¿Qué harías si un familiar entra en tu habitación y te pide que le hagas un favor diciendo que le toques sus partes íntimas? Y se les indica cómo actuar si sucede: "Lo primero es decir no, intentar parar la situación y si no pueden, contarlo. Saber que se les va a escuchar y proteger". Al final del juego han de escoger entre dos cartas: 'Soy feliz' o 'Tengo un secreto'.

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Validado por la Asociación Conciencia, el juego lo están utilizando profesores, psicólogos, madres que lo han sufrido y no quieren que se reproduzca y en algún centro de acogida de menores. Según Sussan, en los tres años de funcionamiento, se han detectado 300 casos a tiempo en España. En esa situación, les da este mensaje: "Que les crean siempre, que los niños no mienten y los pongan a salvo".