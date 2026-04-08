La Iglesia investiga a un cura de Tarragona por un presunto abuso sexual a dos menores

Una de las víctimas de estos presuntos abusos sería el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Reus y exmiembro de Vox José Ruiz

Las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia desconfían del nuevo protocolo: "Quien ha cometido el abuso tiene que asumir la factura"

Compartir







La Iglesia, a través del Tribunal de la Rota en Madrid, investiga al exrector de El Vendrell y del Seminario interdiocesano de Catalunya, Norbert Miracle, por un presunto abuso sexual a dos menores a finales de los años 90 y principios de los 2000, según ha adelantado el diario ‘Més’ y ha confirmado a EFE el Arzobispado de Tarragona este miércoles.

Dos hombres denunciaron a Miracle en septiembre de 2025 y, dado que para la justicia civil los hechos ya han prescrito, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, activó los protocolos para que el caso se investigara y lo puso en conocimiento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

PUEDE INTERESARTE La Iglesia pagará las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales a menores tras el acuerdo con el Gobierno

Una de las víctimas de estos presuntos abusos, ocurrido en el Seminario Menor de Tarragona, sería el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Reus y exmiembro de Vox José Ruiz, que entonces tenía 16 años.

El Arzobispado asegura que ha estado en contacto permanente con los denunciantes

El Arzobispado de Tarragona asegura que Planellas ha estado en contacto permanente con los denunciantes, mientras que a Miracle le ha interpuesto medidas cautelares hasta que se resuelva el caso.

PUEDE INTERESARTE La Iglesia notifica 146 nuevas denuncias de abusos sexuales en 2024 en España

Así, le ha sido prohibido ocupar cualquier cargo pastoral, estar en contacto con seminaristas o dar clases. Solo puede oficiar misa en su pueblo, Torredembarra (Tarragona).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Miracle, que había sido portavoz de la Conferencia Episcopal Tarraconense, ya fue condenado el año pasado por abuso de poder con connotaciones sexuales a seminaristas adultos tras ser denunciado por siete hombres, señala el Arzobispado.