Redacción Cataluña 19 ABR 2026 - 19:07h.

El fuego se ha desatado en una zona de difícil acceso y se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona

Se han tenido que suspender los trayectos del teleférico en la montaña

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BarcelonaUn incendio vegetal en el entorno del castillo de Montjuïc de Barcelona ha obligado este domingo por la tarde a desalojarlo y a suspender los trayectos del teleférico en la montaña, han informado a EFE fuentes municipales.

El fuego, según estas fuentes, no es de grandes dimensiones pero se ha desatado en una zona de difícil acceso y se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona.

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Cuatro camiones de agua trabajan en el fuego

En el lugar trabajan cuatro camiones de agua de los Bomberos de Barcelona, cuerpo que ha enviado a la zona tres vehículos más de comando, una ambulancia y un servicio de drones.

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Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han enviado a la montaña para colaborar en la extinción un helicóptero bombardero, según han señalado a EFE fuentes de este cuerpo.