Incendio en el polígono industrial de Cajiz: ya hay varias naves afectadas

En la zona, con varias naves afectadas, se han desplegado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Nacional y Local y Guardia Civil

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Un importante incendio se ha declarado en el Polígono Industrial de Cajiz. La columna de humo es tal que se ve desde distintos puntos de la Axarquía. Al parecer, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, una nave dedicada a los textiles habría empezado a arder hacia las 16.35 horas en la calle Guirnaldas del citado polígono.

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Bomberos y sanitarios del 061, aunque explican que no han tenido que actuar hasta el momento. Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga han explicado que hasta ahora se han visto afectadas un total de cuatro naves e insisten en que el operativo se encuentra en la zona.