Asun Chamoso 26 ABR 2026 - 06:01h.

El programa piloto, subvencionado por la Generalitat, es gratuito y funcionará hasta junio

El servicio está en marcha en Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses y Ogassa

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GironaUn servicio gratuito de acompañamiento está en marcha en la comarca del Ripollès (Girona). Es un programa piloto que se llama 'Surt de casa' ('Sal de Casa') de cuidados itinerantes para "paliar la soledad no deseada en pueblos rurales donde hay diseminación de viviendas en pueblos muy pequeños", explica Txell Descarrega, presidenta y cofundadora de Hèstia Benestar. Y añade: "Es para que los que estén en casa bien porque están apartados del pueblo y no tienen un medio de transporte o por una enfermedad que haga que les cueste salir. Es una iniciativa para socializar y ganar autoestima porque si se quedan en casa entran en el bucle de 'no puedo hacerlo' y les entra inseguridad", asegura.

Al proyecto, impulsado por la plataforma E-cures y financiado por la Generalitat, se han apuntado los ayuntamientos de Sant Joan de les Abadesses, Ogassa y también en Sant Pau de Segúries, donde el servicio funciona los jueves, cuando hay mercado semanal. Txell recoge a las usuarias en casa a la hora acordada y las lleva en coche hasta la peluquería, la farmacia o al mercado. "Es salir de casa y lo que hace es tener una mejor autoestima. Es sentirse más seguro de uno mismo y eso es muy importante".

La peluquería es un punto de encuentro. Esta vez coinciden Lola y Roser. "Me ha apuntado porque vivo con mi marido en una casa apartada del pueblo y veo como una oportunidad el servicio porque camino bien pero no voy segura porque voy con muleta y, de momento, no puedo conducir", afirma Roser Aulinas. "A los que no podemos caminar bien, nos lo soluciona porque yo voy con caminador y me despreocupo si me vienen a buscar. Es muy necesario y espero que dure", señala Dolors Ferrer, de 86 años. Un tiempo compartido en el que "nos distraemos, te encuentras con alguien, hablas. Nos conocemos y nos apoyamos unas a otras", asegura Roser.

Cuidado emocional

Un proyecto que va más allá del acompañamiento: "Les aporta tranquilidad a las familias y es una satisfacción volver a arreglarse y sentirse bien. Es un cuidado emocional", apunta Descarrega. Un programa que es todo un éxito. Lo están notando las dos peluqueras de Camprodon que van una vez por semana al casal de mayores de Sant Pau de Segúries. Es un servicio itinerante que hacen desde hace seis años cuando cerró por jubilación la peluquería que había. Han pasado de tener dos clientas apuntadas a siete. "Es una iniciativa fantástica porque hay personas mayores con poca movilidad y sus familiares no pueden traerlas. Es un buen servicio porque les aporta autoestima. Se ha convertido en un punto de encuentro con muy buen ambiente. Están muy contentas", destaca Esther Vilà.

Continuidad

Un servicio por el que ha apostado el Ayuntamiento de Sant Pau de Segúries. "Es un programa que hace falta para lugares con población mayor. Es un refuerzo que aporta que las personas mayores puedan socializar, ser autónomas y no depender de un familiar para los traslados", afirma su alcalde, Albert Coma. Por ello, reclama su continuidad: "Hacer un llamamiento a la Generalitat porque este tipo de subvenciones nos hacen falta para que los municipios pequeños con una población mayor muy elevada. Necesitamos este tipo de servicios. No podemos competir con una ciudad pero este refuerzo que nos viene es muy agradecido". Y señala que "aporta que puedan sociabilizar yendo a los comercios, al mercado o a la peluquería, ganan autonomía porque no dependen de un familiar y les van a buscar a casa, dan el servicio y les acompañan de vuelta a casa y no les dejan solos. Es un gran servicio".

Un programa que esperan que haya llegado para quedarse y continúen más allá de junio los cuidados itinerantes.