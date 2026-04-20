Asun Chamoso 20 ABR 2026 - 04:29h.

ASENCAT es una organización de voluntarios experimentados procedentes del mundo de la empresa

Ofrecen asesoría gratuita para orientar a emprendedores y pequeñas empresas

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BarcelonaNana Cardona dudaba si apostar por su faceta como pintora o como investigadora artística. Buscaba una salida profesional y acudió a Barcelona Activa, que la derivó a la Associació de Sèniors de Catalunya (ASENCAT), una organización de voluntarios sénior con amplia experiencia empresarial que asesoran a emprendedores y pequeñas compañías. "Nuestra experiencia les tiene que servir para poner los pies en el suelo y ver la profundidad y la dimensión de una empresa", asegura Vicenç Fernández, presidente de ASENCAT.

El éxito de la venta de un material promocional de una exposición en Tossa de Mar con sus cuadros más las fotografías de una socia les hizo plantearse abrir una tienda dedicada al souvenir artístico cuando vieron un local vacío. "Nos venía grande. ¿Por dónde empiezas? No tienes idea de nada. Empiezas de cero", recuerda Nana. Así "de perdida" reconoce que empezó las primeras reuniones porque "necesitaba asesoramiento como autónoma para construir un negocio sostenible en el tiempo".

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Unos encuentros en los que sus experimentados asesores la llevaron de la mano en sus primeros pasos. "Te ayudan a evaluar la viabilidad porque no tienes tiempo para formarte en cuestiones empresariales. También en cuestiones burocráticas como el pacto de socias, una marca, el 'branding', subvenciones, financiación o la forma jurídica de la empresa", asegura la artista.

Y así Nana y su socia abrieron su primera tienda en 2024 y nada más abrir las puertas ya tenían cola. Desde entonces, han vendido miles de carteles y postales diseñados por ellas en los cinco continentes junto con obras originales. Su siguiente paso ha sido expandir el negocio con dos locales muy céntricos de Barcelona, con gran paso de turistas, sus mejores clientes.

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Ahora Nana sonríe diciendo que es una empresaria con diez empleados en sus tres tiendas, que llevan su arte por todo el mundo. "Sin ellos no sé que estaría haciendo ahora", confiesa la pintora y ahora también empresaria.

Orientación

En ese camino de éxito, la acompañó Ester Pinós, voluntaria, con conocimientos de arte y 40 años de experiencia en el ámbito financiero y de compras. "Es para ayudar a los que empiezan y te hace sentir que estás al día", explica. Con Nana hacía, casi cada día, un intercambio de ideas hasta que surgió la de abrir una tienda como si fuera de un museo.

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En las sesiones de consultoría, les explican el tipo de negocio que quieren y ellos valoran si puede tener futuro. Pinós remarca estos puntos a tener en cuenta: "Les pedimos que piensen en describir su actividad clave, los recursos con los que cuentan o qué segmento de clientes tendrán. También se hace un diagnóstico de la situación con sus debilidades, amenazas y fortalezas". Con todas esas respuestas, "no se les dice lo que tienen que hacer sino, con su experiencia, ver dónde tienen que poner el foco", destaca.

Servicio gratuito

Ester es uno de los 150 voluntarios apasionados por el mundo de la empresa, como mandos medios y empresarios de prestigio, que integran ASENCAT. Ellos hacen un acompañamiento a los que quieren empezar un negocio o también a los que ya lo tienen en marcha. "La gente tiene una idea y piensa en ponerla en una web o en una aplicación y que en cuatro días estarán forrados. Lo primero es hacerles ver la amplitud del proyecto de empresa. A las que están funcionando, se les guía con replanteamientos de la actividad, en temas de sucesión, con nuevos proyectos o con crisis entre socios", señala Vicenç Fernández, presidente de ASENCAT, con años de oficio en una entidad bancaria. "Es un envejecimiento activo que representa un salario emocional", afirma.

En los seis años de vida de este servicio gratuito, financiado por las entidades colaboradoras, han tratado de "romper barreras mentales y que se den cuenta de que cualquier proyecto o acaba en una empresa o una papelera", indica Fernández. Y añade: "somos responsables de hacerles ver todo lo que tienen que ver".

Al año gestionan entre 400 y 500 proyectos, el 15 por ciento de los cuales se ponen en marcha. Todo un éxito, señala el presidente de ASENCAT: "Nuestra motivación es que se genere riqueza y puestos de trabajo".