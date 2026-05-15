Asun Chamoso 15 MAY 2026 - 11:42h.

El ciclista circuló por el segundo y tercer carril de la autopista C-58 en Badia del Vallès (Barcelona)

El hombre explicó a los Mossos d'Esquadra que se había despistado

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BarcelonaUna imagen sorprendente en las carreteras catalanas se ha vuelto viral. Es la de un ciclista pedaleando tranquilamente en medio de la autopista C-58 a la altura de Badia del Vallès (Barcelona). Una escena grabada por diferentes conductores este miércoles 13 de mayo sobre las seis de la tarde. A esa hora, el hombre iba circulando entre el segundo y el tercer carril de la autopista mientras los coches y las motos le esquivaban como podían para evitar atropellarle o provocar un accidente de tráfico.

Una situación de caos que se prolongó durante varios kilómetros, lo que hizo que muchos conductores se echaran las manos a la cabeza, trataran de avisarle como podían y empezaran a llamar a los servicios de emergencia viendo el peligro.

El ciclista circulaba de forma ilegal porque en una autopista están prohibidas las bicicletas. En cambio, sí lo están en una autovía por el arcén, en caso de que haya un aviso que lo prohíba.

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Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra se desplazó hasta la autopista para hacerle salir de la vía. Tras localizar al ciclista, a la altura de Badia del Vallès, le rodearon para evitar un accidente y le custodiaron para poder identificarlo. Una vez fuera de la calzada, los agentes le preguntaron qué hacía circulando por la C-58 y el hombre les explicó que se había despistado y había entrado en la autopista. Los Mossos le dejaron ir y no fue multado.