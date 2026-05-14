Asun Chamoso 14 MAY 2026 - 15:56h.

Los agentes localizaron al joven en estado crítico tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas y alcohol

Los agentes lo localizaron cerca de la cala Roca Plana, de difícil acceso

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TarragonaAgentes de la Policía Nacional salvaron la vida a un joven residente en Zaragoza, que se había desplazado hasta la costa de Tarragona con la intención de quitarse la vida en el mar. Los hechos sucedieron el pasado día 30 de abril en el entorno de la cala Roca Plana, una playa recóndita y de difícil acceso situada en el espacio natural protegido del Bosque de la Marquesa.

Los agentes del Grupo de Desaparecidos, de la plantilla policial de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, informaron en tiempo real a la Comisaría Provincial de Tarragona sobre la desaparición de una persona con antecedentes psiquiátricos que había dejado una nota de despedida para sus familiares en la que les indicaba la intención de quitarse la vida. La víctima se desplazó desde Zaragoza hacia Tarragona con la intención de suicidarse en el mar. En ese momento, se activó un amplio dispositivo de búsqueda.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar exacto donde se había establecido el último punto de geolocalización del teléfono móvil del joven desaparecido cerca de la cala de Roca Plana. Para llegar hasta ella, hay un sendero a través del bosque, rodeado de pinos y zona rocosa. Los agentes batieron una amplia extensión de terreno. Una vez atravesado el bosque, los policías lograron localizar al hombre en estado semiinconsciente junto a varias cajas de medicamentos antidepresivos y dos botellas de alcohol casi vacías. Apenas respondía a estímulos por lo que solicitaron asistencia sanitaria urgente.

Ante la imposibilidad de los sanitarios de acceder con la ambulancia hasta él, los policías decidieron trasladarlo en brazos hasta una zona de camping próxima, donde finalmente recibió la atención médica. El joven fue trasladado al Hospital Sant Pau-Santa Tecla, donde quedó ingresado.