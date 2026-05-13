El ocupante del coche logró huir en un turismo conducido por otro hombre que se hallaba en las inmediaciones.

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12 fusiles de asalto AK-47 (Kaláshnikov) han sido hallados por los Mossos d'Esquadra en el maletero de un vehículo de alta gama estacionado en un área de descanso de la autopista AP-7 en el término de Figueres (Girona), cuyo ocupante logró huir en un turismo conducido por otro hombre que se hallaba en las inmediaciones.

Según fuentes cercanas al caso, los hechos han ocurrido sobre las 01:40 horas de este miércoles cuando los agentes han procedido a un control rutinario y se han percatado de la presencia de una persona en el interior de un turismo con matrícula francesa estacionado en el área de descanso, que al verles ha salido del vehículo y ha empezado a correr.

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Los policías han visto que esa persona se subía a otro automóvil conducido por otro hombre, estacionado en la misma área de descanso, con el que han huido. Los agentes han registrado el vehículo abandonado, un Porsche Cayenne que estaba abierto aunque sin llaves, que contenía diversa documentación que podría corresponder, por sus características, al fugitivo, un hombre de unos treinta años.

Los Mossos han localizado la documentación del hombre en el vehículo

Al registrar el vehículo, los Mossos han encontrado en el maletero, dentro de dos sacos, una docena de armas largas de guerra que, según las fuentes consultadas, corresponderían a fusiles AK-47, conocidos como Kalashnikov.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona se ha hecho cargo del caso y la unidad científica investiga si las armas son reales. Para tomar huellas, el vehículo ha sido trasladado a las dependencias del área Básica Policial (ABP) de Figueres, al igual que las armas que han sido incautadas.

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Los agentes de la DIC han abierto una investigación para dar con el hombre cuya documentación han localizado en el vehículo y para saber quiénes eran los propietarios de las armas, así como la identidad de los que las transportaban y cuál era su destino final.

En la reciente celebración del Día de les Esquadres de la Región Policial de Girona, la comisaria de los Mossos Silvia Catà alertó de que cada vez encuentran más armas largas en las actuaciones para desmantelar plantaciones de marihuana.