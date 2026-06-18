Asun Chamoso 18 JUN 2026 - 14:03h.

Un taxista grabó la insólita imagen en la Ronda Litoral a la altura de la Vila Olímpica

El conductor advirtió al hombre de la prohibición de circular por esa vía

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BarcelonaCon los kilómetros que hacen circulando por Barcelona, cuesta sorprender a un taxista con situaciones inesperadas al volante. Una escena insólita lo ha conseguido. Fue este martes sobre las once de la mañana en la Ronda Litoral de Barcelona. Un vídeo grabado por un taxista se ha vuelto viral: un hombre en silla de ruedas eléctrica circulando por el arcén de la vía.

"Atención porque hay un nuevo vehículo en la Ronda Litoral. Hostia, qué fuerte", así de sorprendido se muestra el conductor del taxi que graba la imagen. En ella, se ve al hombre en silla de ruedas, a su ritmo, por el margen derecho de la carretera a la altura de la Vila Olímpica, en sentido Llobregat.

Detrás de él, va una camioneta de reparto circulando con precaución y también un motorista, que les adelanta cómo puede tanto a la furgoneta como al usuario de la silla de ruedas. En el vídeo, difundido en la cuenta de Instagram @circuliperladreta.cat, se ve cómo el siguiente en acercarse es el taxista que está grabando la escena, que le tiene perplejo. "¿Se ha perdido, o es que le hace ilusión?", comenta con humor el conductor, que no da crédito a lo que está viendo.

Prohibido circular

Mientras avanza se pone a la altura del hombre y se le oye decir: "Madre mía, ¿dónde va este señor?" y con la ventanilla del taxi bajada le advierte del peligro de circular por la Ronda Litoral: "¡Oiga, que está prohibido ir por aquí!", con una sonrisa. Una indicación que no provoca ninguna reacción del afectado que continúa circulando ante la atónita mirada del taxista y sus pasajeros.

Una escena insólita, pero no inédita. Hace años se repitió en la misma carretera. Fue en 2019 cuando otro hombre circuló por la calzada de la Ronda Litoral sentido Besòs en una silla de ruedas eléctrica.