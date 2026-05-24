Asun Chamoso 24 MAY 2026 - 19:15h.

Montse Font es creadora de contenido sobre discapacidad y accesibilidad

Su vídeo más viral cuenta con 35 millones de visualizaciones en sus redes sociales

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BarcelonaCada día, Montse Font sube un vídeo a sus redes sociales. Es una de las creadoras de contenido más influyentes sobre discapacidad y accesibilidad. "Los grabo cuando voy con alguien y enseño un ascensor estropeado desde hace un año y medio para acceder a un tren, rampas bien o mal hechas, autobuses a los que les funciona o no la rampa, itinerarios accesibles por la montaña, darse un baño en una piscina o en una playa o mis viajes" afirma.

Es su día a día en silla de ruedas. "Es una forma de concienciar de que hay unas dificultades que aunque para ti no lo sean puede que algún día sí y más vale que estés preparado. Si la gente está concienciada, se puede llegar al cambio. Si no hay conocimiento, no se puede cambiar nada. Para cambiar, hay que conocer la realidad. Enseñar una realidad diferente para muchos", subraya Montse.

Y lo hace con unos vídeos cortos y espontáneos que arrasan. "La gente se siente identificada. Son de 30 segundos como máximo. Son ideas simples y directas para no distraer. Ahora ha triunfado el vídeo de un autobús que intenta sacar seis veces la rampa y no sale". Eso con un toque de humor porque "sino estaríamos hundidos".

Cuando tenía un año, le diagnosticaron Atrofia Muscular Espinal, una enfermedad que se caracteriza por una debilidad muscular. Caminaba con dificultad hasta que hace cuatro años tuvo una "mala caída" y se rompió el fémur. "Y ahí empezó el drama. Me operaron y me quedé sentada en una silla de ruedas por la pérdida muscular que hubo por haber pasado cuatro meses en una cama inmovilizada. Y ya no he podido recuperar la fuerza", recuerda emocionada. Para hacer la rehabilitación, se trasladó de Molins de Rei a Barcelona. "Estaba sola, llorando y adaptándome a la nueva realidad que fue muy dura. Me distraía mirando TikTok y empecé a subir vídeos comiendo chocolate. Un día, por Navidad, la pareja de mi sobrino me dijo: 'Ahora has venido con un taxi con rampa y yo nunca lo había visto. ¿Por qué no enseñas estas cosas?'. Era enseñar mi realidad que es muy normal, pero hay un gran desconocimiento", señala.

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Su vídeo más viral

Y así, poco a poco, fue cambiando el contenido y un día de abril, de hace tres años, "se desbordó todo" con su primer vídeo viral: "Estoy en la parada del autobús en Barcelona, levanto la mano, para delante, saca la rampa, subo, me pongo en mi sitio y ya está. Tiene 35 millones de visualizaciones en las redes sociales", cuenta entre sonrisas. Aún no entiende su éxito. Se lo ha preguntado una y otra vez y apunta que "el tema del autobús es fetiche. Cada vez que subo a uno, se disparan de visualizaciones. Son los más virales".

En sus vídeos, esta activista muestra su rutina como cuando "si hay unas escaleras explico que podrían poner una rampa, si las hay pero son muy inclinadas, bordillos sin ellas para bajar o coches mal aparcados que impiden el paso".

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Incluso la reclaman para ir a grabar barreras arquitectónicas, las dificultades con el transporte interurbano, el asfalto en mal que estado que dificulta el paso en silla de ruedas o las obras que cortan el paso. "No subo un vídeo comiendo en un restaurante. Te enseñaré cómo está la entrada y el baño", aclara.

"Creo que he sido la primera en subir contenido diario y real. Ni con espíritu de superación ni de 'pobrecita'. Mi vida es normal, en silla de ruedas, pero normal y es lo que enseño. No quiero dar pena. Trato de enseñar, sobre todo, a las personas del colectivo que podemos hacer más cosas de las que pensamos. A veces, nos quedamos en casa, pensando que no podemos hacer algo y sí se puede. Solo hay que encontrar la manera", subraya.

Peticiones

Montse, que es presidenta de ASEM Catalunya, la Asociación catalana de personas con enfermedades neuromusculares, reclama a las administraciones que "si hay leyes de accesibilidad universal que, por favor, que hagan que se apliquen", mejoras en el transporte interurbano porque "es un drama", que los pequeños comercios tengan un escalón de entrada o que en los locales de restauración tengan los baños adaptados. Y también pide más empatía por "el trato discriminatorio que recibimos muchas veces por tener discapacidad". Y añade que no le faltan los 'haters': "Creo que soy un blanco fácil al ser mujer en sillas de ruedas y enseñando mis dificultades. Me dicen 'Levántate y anda’, ‘No te quejes’ o ‘Pídete la eutanasia’. Me dicen de todo. Los comentarios más duros están en TikTok y no los leo".

Su deseo es que llegue un día en que sus vídeos no hagan falta: "Me gustaría que no existieran porque significaría que todo es accesible y que las personas con discapacidad estamos plenamente integradas en la sociedad. En ese momento, mis vídeos dejarían de existir".