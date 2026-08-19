El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por su papel en la crisis de Ceuta

La reprobación de estos cinco ministros se votará en el primer Pleno de septiembre en el Senado

Feijóo aumenta la presión contra el Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta y lo acusa de estar "ausente" e "inerte"

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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar hasta cinco ministros por su papel en la crisis migratoria de Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad).

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La enésima reprobación de Marlaska en el Senado

"Si ellos no se van, lo dirá el PP por ellos", ha proclamado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha adelantado que la reprobación de estos cinco ministros se votará en el primer Pleno de septiembre.

García ha denunciado la ausencia en los días anteriores de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa a las comisiones parlamentarias a las que estaban convocados.

A esos tres ministros, el PP suma en sus reprobaciones a las titulares de Sanidad e Igualdad; la primera, Mónica García, por el "colapso sanitario" ceutí y la segunda, Ana Redondo, porque "no ha pisado Ceuta" pese a que, según ha dicho García, "las agresiones sexuales se han multiplicado", ya que en dos semanas se han incoado nueve diligencias previas cuando, de media, son dos al mes.

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Ha añadido que la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio en Ceuta supuso "un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España", que "merece el reproche político más contundente que esta Cámara puede dar".

Según la portavoz parlamentaria del PP, "mientras miles de inmigrantes deambulan por las calles" de Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue tumbado en la hamaca, de vacaciones".

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Sobre la "vergüenza" de las "sillas vacías" de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles en sus citas en el Senado, Alicia García ha considerado que supone "rebeldía democrática" y "desacato parlamentario".

A su juicio, más que elegir dar explicaciones en el Congreso -donde están citados la semana próxima- lo que deciden es "escaparse" de la cámara en la que el PP tiene mayoría, porque hacen "control de daños" en vez de transparencia.

"Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla", ha ahondado.

Además de por el "plantón" al Senado, según García, Marlaska merece la reprobación por no haber reforzado la frontera "pese a los avisos de lo que iba a ocurrir"; Albares por no haber explicado aún qué ha negociado con Marruecos, y Robles por rectificar su intención de comparecer por órdenes de Moncloa.

En esta legislatura ya han sido reprobados en el pleno del Senado anteriormente Albares, Marlaska y Redondo, además de cuatro veces Óscar Puente y una Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen e Isabel Rodríguez, más Ernest Urtasun en comisión.