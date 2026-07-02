El fuego, declarado este jueves en Sant Climenç, quedó estabilizado poco más de una hora después de iniciarse

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Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio forestal declarado este jueves en las inmediaciones de Sant Climenç, en el municipio de Pinell de Solsonès, en Lleida. El fuego ha quedado bajo control a las 14:56 horas, lo que ha permitido retirar buena parte del dispositivo desplegado para combatir las llamas.

El incendio se originó sobre las 12:15 horas y movilizó a numerosos efectivos de emergencias para evitar su propagación. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego pudo quedar estabilizado a las 13:20 horas, limitando su avance y reduciendo el riesgo para la zona.

Los efectivos continuarán vigilando la zona

Aunque el incendio ya está controlado, los Bombers de la Generalitat mantendrán la vigilancia sobre el terreno durante las próximas horas para remojar los puntos calientes e inspeccionar la superficie afectada, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones.

Este nuevo incendio se produce en un contexto de alto riesgo de fuegos forestales debido a las elevadas temperaturas y la sequedad de la vegetación, factores que han llevado a los servicios de emergencias a reforzar la vigilancia en distintos puntos de Cataluña.