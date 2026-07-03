El operario usó una radial a pie de carretera: "Se trata de un uso indebido, esa herramienta está especificamente prohibido en esta zona"

El incendio en la Bisbal d'Empordà, en Girona, al minuto: detienen a un hombre por su presunta implicación, que afecta a 1.280 hectáreas

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Girona'Informativos Telecinco' se desplaza hasta el lugar en el que se ha producido uno de los incendios más agresivos del inicio del verano. En la Bisbal d'Empordà, en Girona, el fuego ha arrasado por el momento más de 1.200 hectáreas, los expertos se temen lo peor ante la fuerza del viento y, por el momento, los mossos ya han detenido al hombre que originó toda esta tragedia.

La reportera Andrea López informa desde el centro de mandos cuál es la estrategia que van a llevar a cabo los bomberos y los equipos de la UME que ya salieron desde Zaragoza. Un fuego muy agresivo, que está totalmente descontrolado y que tiene confinado a más de 12.000 personas por culpa de un hombre que estaba con una radial en la carretera.

"Los Mossos d'Esquadra han detenido a un operario por presuntamente haber provocado ese incendio mientras realizaba unas tareas con una radial a pie de carretera", empieza detallando Andra López desde el puesto de mando. Tras esto, la reportera declara: "Se trata de un uso indebido, ya que el uso de esa herramienta está especificamente prohibido en esta zona".

El uso de la radial es un material prohibid que está en el "nivel 3 del Plan Alfa, es el nivel alto de riesgo de incendio". Por otro lado, además de la detención del implicado, la periodista matiza que "la empresa también ha sido identificada por los agentes".

El uso de una radial y un fuego que arrasa más de 1.200 hectáreas

El incendio ha afectado ya a unas 1.280 hectáreas y quema parte del macizo de les Gavarres; lo que ha provocado que se hayan movilizado 53 dotaciones terrestres y 11 aéreas de Bombers, y se han confinado varios municipios de la zona.

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Además se ha necesitado la ayuda urgente de la UME, donde las primeras unidades salieron de la Base Aérea de Zaragoza para incorporarse a los trabajos de extinción del incendio forestal de la Bisbal d'Empordà (Girona), después de que el Govern lo pidiera. Concretamente, han salido las primeras unidades del Tercer y Cuarto Batallón de Intervención de la UME, y se prevé que acudan en total más de 200 militares y 60 vehículos ante el riesgo de "simultaneidad" de incendios en Catalunya.