La causa sería el uso indebido de una radial en los márgenes de una carretera

Las imágenes del incendio de La Bisbal d'Empordà en Girona, que no frena y afecta a más de 750 hectáreas: Illa pide ayuda a la UME

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El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha advertido de que el incendio declarado en la Bisbal d'Empordà, en Girona, podría llegar a afectar hasta 10.000 hectáreas si no se consigue controlar el flanco derecho del fuego antes del cambio de viento previsto para los próximos días.

Según ha explicado desde el centro de coordinación del operativo, el incendio ya es "muy complicado" este viernes y la situación podría agravarse a partir del sábado por la llegada de vientos de componente sur y una nueva ola de calor. Borrell ha subrayado que el principal objetivo es cerrar el flanco derecho del incendio para evitar que las llamas se expandan hacia nuevas zonas.

"Es importantísimo cerrar el flanco derecho (...) Sí o sí lo que debemos hacer es sacar ese potencial de 10.000 hectáreas", ha señalado, al advertir de que las condiciones meteorológicas previstas pueden favorecer una rápida propagación del fuego.

Doce municipios confinados y refuerzo de efectivos

El avance de las llamas ha obligado a confinar a la población de doce localidades: la Bisbal d'Empordà, Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

En las labores de extinción trabajan 225 bomberos, a los que se sumarán efectivos movilizados fuera de servicio de toda Cataluña. Además, la Generalitat ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Borrell ha precisado que esta petición responde a la necesidad de disponer de más recursos en caso de que se produzca otro gran incendio en Cataluña y poder reaccionar con mayor rapidez. Los Agents Rurals investigan como principal hipótesis que el incendio se originara por el uso de una radial junto a una carretera que atraviesa el macizo de Les Gavarres.

Según han explicado, la herramienta estaba siendo utilizada por un trabajador que instalaba señalización vial, pese a que ese tipo de trabajos estaban prohibidos debido a que Cataluña se encontraba en nivel 3 del Plan Alfa, el máximo de alerta por riesgo de incendio.

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La investigación, que se desarrolla junto a los Mossos d'Esquadra, ya ha permitido identificar a la empresa responsable del uso de la maquinaria y continúa para esclarecer las circunstancias exactas del incendio.