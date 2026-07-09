El Colegio de Psicólogos estudia un posible intrusismo de la terapeuta de los Andic

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC) indagará si la terapeuta de los Andic, María Julia L., pudo haber cometido intrusismo profesional

La familia de Jonathan Andic confiesa que este quería dejar de ser ejecutivo de Mango y que su padre estaba de acuerdo

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El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC) indagará si la terapeuta de los Andic, María Julia L., pudo haber cometido intrusismo profesional o mala praxis y, en función de las conclusiones que extraiga, se reserva la posibilidad de emprender acciones jurídicas.

Así lo ha informado el COPC en un comunicado a raíz de la investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, un caso en el que se está investigando a su hijo, Jonathan, por un presunto homicidio.

En el marco de esta investigación, la jueza de Martorell (Barcelona) ordenó indagar si María Julia L., que mantiene la condición de testigo, pudo tener alguna influencia en los hechos. El COPC ha asegurado que todavía no dispone de información directa y contrastada sobre los hechos objeto del procedimiento ni sobre el tipo, la naturaleza o el alcance de la posible intervención profesional.

La actuación del Colegio en la investigación

No obstante, el Colegio ha asegurado que "impulsará todas las actuaciones a su alcance para recoger la información necesaria y, una vez disponga de ella, analizará los hechos con el máximo rigor para determinar si existen indicios de intrusismo profesional o de mala praxis".

"Si se constata cualquier actuación que pueda vulnerar la normativa vigente o los principios deontológicos de la profesión, el COPC ejercerá todas las acciones que estén a su alcance, haciendo uso de todos los instrumentos jurídicos e institucionales de los que dispone", ha añadido. El COPC recuerda que, para ejercer como psicóloga en España, es necesario el título correspondiente y colegiarse.

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Sobre el secreto profesional, el COPC asegura que tanto si es psicóloga colegiada, como psicóloga no colegiada, como no psicóloga, en cualquier de estos tres casos, si la jueza interroga a esta persona -y le levanta el deber, en caso de ser psicóloga, del secreto profesional- ella estaría igualmente obligada a dar una respuesta.