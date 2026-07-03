El comunicado de la familia Andic sobre la inocencia de Jonathan en la muerte del fundador de Mango: "La verdad prevalecerá"
La familia de Isak Andic han emitido un comunicado sobre la muerte del fundador de Mango y la presunta implicación de su hijo
La investigación y el juicio por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha dejado muchas incógnitas y algunas de ellas apuntan directamente a su hijo, Jonathan, como principal sospechoso dado que estaba junto a su padre el día en el que supuestamente cayó por un terraplén cuando estaban haciendo una ruta.
En los juzgados de Martorell se han sentado todos los miembros de la familia, las hermanas del acusado, Sarah y Judith y su viuda, Estefanía Knuth.
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