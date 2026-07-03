Claudia Barraso 03 JUL 2026 - 14:30h.

La familia de Isak Andic han emitido un comunicado sobre la muerte del fundador de Mango y la presunta implicación de su hijo

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La investigación y el juicio por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha dejado muchas incógnitas y algunas de ellas apuntan directamente a su hijo, Jonathan, como principal sospechoso dado que estaba junto a su padre el día en el que supuestamente cayó por un terraplén cuando estaban haciendo una ruta.

En los juzgados de Martorell se han sentado todos los miembros de la familia, las hermanas del acusado, Sarah y Judith y su viuda, Estefanía Knuth.