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Incendio

Un incendio en un edificio en construcción en L'Hospitalet obliga a evacuar a 40 personas

Los Bomberos de la Generalitat
Los Bomberos de la Generalitat fueron alertados del incendio esta madrugada a las 3.48 horas.. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
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Los bomberos han tenido que evacuar a unas 40 personas, esta madrugada, a causa de un incendio en un edificio en obras, en L'Hospitalet de Llobregat. Los efectivos de la Generalitat han sido alertados a las 3.48 horas del fuego en el inmueble, en el que se acumulaba material y basura.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado nueve ambulancias y ha atendido a 10 personas afectadas por el siniestro, todas en estado leve. Cinco de ellas han sido dadas de alta, tras ser atendidas en el lugar, mientras que el resto de los afectados han sido trasladados a los CUAP Pura Fernández y Cornellà.

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Siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, con el apoyo de los Bomberos de Barcelona han trabajado en la extinción de las llamas en el inmueble situado en la calle Aprestadora, entre los barrios de Santa Eulàlia y el Gornal.

Por el momento, no han trascendido las causas que han originado el fuego y los mossos han abierto una investigación para aclarar las circunstancias.

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