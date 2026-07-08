Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal declarado este miércoles en Gavà

Los vecinos de las viviendas desalojadas por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona no podrán volver a sus casas hasta, al menos, el sábado

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El fuego, originado en unos vehículos y propagado posteriormente a una zona forestal, ha obligado a activar una alerta de Protección Civil para varios municipios del Baix Llobregat. Un incendio forestal declarado este miércoles en Gavà, en Barcelona ha obligado a confinar a unos 6.000 vecinos de la urbanización de Can Tries i Brugers, así como a residentes de Sant Climent de Llobregat y de la zona próxima al Puig de Miramar, en Viladecans, ante el avance del humo.

El fuego se ha iniciado sobre las 13:30 horas en unos vehículos y, posteriormente, se ha propagado a la vegetación forestal, lo que ha motivado un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Alerta Es-Alert para pedir a la población que permanezca en casa

Ante la evolución del incendio, Protección Civil de Cataluña ha enviado hacia las 15:00 horas un mensaje de Es-Alert a los teléfonos móviles de la población afectada. En el aviso se insta a los vecinos a permanecer en sus domicilios, cerrar puertas y ventanas y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, con el objetivo de evitar los efectos del humo. Hasta el lugar del incendio se han desplazado diez dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que trabajan para frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego siga propagándose por la masa forestal.

Por el momento, las labores se centran en controlar el perímetro del incendio y garantizar la seguridad de los vecinos de las zonas afectadas. El incendio se produce en un momento de alto riesgo de incendios forestales en Cataluña, donde las elevadas temperaturas, el viento y la sequedad de la vegetación favorecen la rápida propagación de las llamas. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones en zonas forestales y de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia en caso de incendio.