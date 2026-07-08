Agentes Rurales, a partir de esta medianoche prevén ampliar el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal a un total de 219 municipios de 24 comarcas catalanas.

Los bomberos luchan contra un incendio de "alta intensidad" en Aiguamúrcia, en Tarragona

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Con los termómetros marcando récords en plena ola de calor, con parte de España asfixiada y con Europa intentando sobrevivir al calor, los incendios forestales no dan tregua en Cataluña, con una nueva jornada con simultaneidad de fuegos: uno de alta intensidad en Aiguamúrcia (Tarragona), otro en Gavà (Barcelona), que ha obligado a confinar a 6.000 vecinos, y otro en Navarcles (Barcelona) donde se han confinado a 360 personas.

Protecció Civil envía un ES-Alert para confinar Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell y casas aisladas de Aiguamúrcia, Valldossera de Querol y zonas próximas por el incendio de "alta intensidad" de Aiguamúrcia (Alt Camp, Tarragona).

La Generalitat ha pedido también confinar a unas 360 personas que se encuentran en el área de Cabrianes, el Polígono Industrial Berenguer de Sallent y la zona oeste del núcleo de Artés por el incendio forestal originado en la tarde de este miércoles en Navarcles (Barcelona). El incendio, además, ha obligado a cortar la carretera C-25 entre Sallent y Artés en ambos sentidos hace aproximadamente una hora, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico a través de su cuenta de X.

Los Bomberos de la Generalitat multiplican sus frentes, ya que siguen también desplegados para luchar contra el incendio que desde el lunes ha afectado a unas 181 hectáreas en Sentmenat (Barcelona), que mantiene confinadas a unas 300 personas en los núcleos de Sant Sebastià y de El Farell y que confían en poder dar por estabilizado al anochecer.

De esta forma, los Bomberos afrontan este miércoles por tercer día consecutivo una jornada complicada con simultaneidad de incendios. Por ahora dan prioridad a los fuegos en los que tienen más capacidad de trabajo para ser efectivos, los de Gavà y Navarcles, y a medida que la evolución sea favorable centrarán más recursos en el de Aiguamúrcia.

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El incendio de "alta intensidad" en Aiguamúrcia

De hecho, uno de los principales retos a los que se enfrentan este miércoles los Bomberos es el incendio de "alta intensidad" desatado entre Aiguamúrcia y Sant Jaume dels Domenys, en Tarragona, que ya ha afectado a unas 25 hectáreas y ha obligado a cortar tres carreteras locales.

Los Bomberos han activado a una veintena de dotaciones, de ellas tres aéreas, para luchar contra este fuego, que se ha declarado poco después de las cuatro de la tarde.

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Por este incendio, Protección Civil ha pedido el confinamiento de unas 500 personas en Pontons, Pla de Manlleu y les Pinedes Altes de Montmell, así como en casas aisladas de Aiguamúrcia, Valldossera de Querol y zonas cercanas.

Unos 6.000 confinados por un incendio en Gavà

El incendio más aparatoso es el que ha obligado a confinar a unas 6.000 personas que viven en la urbanización de Can Tries i Bruguers, en Gavà (Barcelona), Sant Climent de Llobregat (Barcelona) y de la zona cercana al Puig de Miramar de Viladecans (Barcelona).

Ante la evolución del fuego, que ha afectado a varios vehículos en Gavà y se ha propagado por una zona forestal, Protección Civil ha enviado poco antes de las 15.00 horas una Es-Alert para pedir a los vecinos de estas tres áreas que cierren puertas y ventanas, no salgan a la calle y sigan las indicaciones de las autoridades.

Los Bomberos han activado 29 dotaciones terrestres y siete aéreas para intentar sofocar este incendio, que ya ha afectado a una superficie de unas siete hectáreas, según el primer balance provisional de los Agentes Rurales.

Por otro incendio iniciado esta tarde en Navarcles, la Generalitat también ha confinado a unas 360 personas en la zona de Cabrianes, el polígono industrial Berenguer de Sallent y la zona oeste del núcleo de Artés.

El incendio de Sentmenat, a punto de ser estabilizado: aún hay 300 confinados

Los Bomberos de la Generalitat también están centrados hoy en tratar de minimizar con contundencia las posibles reproducciones del incendio de Sentmenat (Barcelona), que desde el lunes ha afectado a unas 181 hectáreas, para poderlo dar por estabilizado al anochecer si no surgen problemas. Por este incendio, aún siguen confinadas unas 300 personas en los núcleos de Sant Sebastià y de El Farell.

Y este jueves, más municipios con riesgo extremo

Según han informado los Agentes Rurales, a partir de esta medianoche prevén ampliar el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal a un total de 219 municipios de 24 comarcas catalanas.

De esta forma, a partir de la medianoche se mantendrán restringidos los accesos a ocho parques naturales: el de les Gavarres, de la Ribera Salada, de la Baronia de Rialb, de Montsec d'Ares, de Montsec de Rúbies, de Montserrat -aunque se puede acceder al monasterio-, de Sant Llorenç de Munt i de l'Obac y de Montmell-Marellar.