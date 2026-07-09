El tercer encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río ha sido rápido y emocionante

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PamplonaLos toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río han protagonizado este jueves, 9 de julio, el tercer encierro de los Sanfermines, en la que será su 15ª participación en Pamplona, con toros de entre 565 y 610 kilos de peso que por la tarde serán lidiados en la Plaza de Toros.

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El tercer encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores entre los astados.

La tercera carrera de los Sanfermines 2026

Desde los corrales de Santo Domingo, donde ha pasado la noche, la manada ha partido a las 8 de la mañana agrupada y encabezada por los cabestros que la han guiado por la cuesta al encuentro con los primeros corredores.

La carrera ha transcurrido a gran velocidad, como los dos primeros encierros de las fiestas, con una duración de 2 minutos y 27 segundos, pero en esta ocasión el grupo se ha estirado y los toros se han separado posibilitando un mayor acercamiento de los corredores. Las caídas se han sucedido en el recorrido sin que por el momento se tenga constancia de heridos por asta.

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La torada ha superado sin problemas la curva de entrada a Estafeta, sin llegar a chocar contra el vallado, y ha comenzado a estirarse y ampliarse los espacios entre los bravos. En este tramo, con muchísima gente en la calle, se han sucedido las caídas y también los momentos de emoción con dos toros negros con los cabestros ganando algunos metros, llegando a sumarse a ellos alguno de sus hermanos en algún momento.

Más estirados en algunos instantes pero sin llegar a quedarse ninguno de los astados rezagados han llegado al tramo de Telefónica, donde un día más se han congregado muchísimas personas lo que ha aumentado el peligro y ha propiciado las caídas. Ha sido en esta zona en la que un corredor ha sufrido una cornada en el brazo.

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Las caídas se han repetido también en el callejón obligando a algunos de los participantes a protegerse en las gateras. Los de Victoriano del Río han entrado divididos en la plaza donde, sin entretenerse con los corredores, se han dirigido a chiqueros sin mayores complicaciones.

Serán lidiados por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda

El ejemplar de mayor peso es Entonado, de capa negra y nacido en mayo de 2021, con 610 kilos. Le siguen Jara, colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos; Soleares, negro, de octubre de 2020, con 595 kilos; Jilguero, colorado, de octubre de 2020, con 590 kilos; Casero, negro, de septiembre de 2020, y Devoto, negro bragado, meano y axiblanco, ambos con 585 kilos.

Completan el grupo Alabardero, castaño, con 570 kilos, y Ansioso, negro mulato listón bociclaro, de 565 kilos, el más ligero del lote. Seis de ellos participarán en el encierro y en la corrida posterior.

Los ocho animales pertenecen a la ganadería de Victoriano del Río Cortés, uno de los hierros habituales de la Feria del Toro de Pamplona y uno de los más reconocidos del panorama taurino actual.

Por la tarde, los astados serán lidiados en el coso pamplonés por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.