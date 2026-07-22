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Catalunya

Detenido por agredir a una pareja en la estación de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona

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Presunta agresión del detenido a una pareja en la estación de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona. Europa Press
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con la agresión a una pareja ocurrida el pasado 12 de julio en la estación de Passeig de Gràcia, en el Metro de Barcelona.

Las cámaras de seguridad, claves para la investigación

La policía catalana ha explicado que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han sido determinantes para identificar al presunto agresor y avanzar en la investigación. Los Mossos también destacan que las imágenes de la agresión se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde se hicieron virales y generaron una gran repercusión.

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