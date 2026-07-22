Asun Chamoso 22 JUL 2026 - 11:27h.

El mural de TVBoy está situado en la plaza Joanic de Barcelona

Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

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BarcelonaEl mural del artista urbano TVBoy dedicado al futbolista Ferran Torres tras marcar el gol que dio a España la victoria en la final del Mundial ha durado tan solo unas horas. En la obra se veía al delantero valenciano del FC Barcelona besando el trofeo vestido con la camiseta de la selección y acompañado de la frase 'Making History!' ('Haciendo historia!'), con dos estrellas pintadas, en referencia al segundo Mundial conseguido por el equipo de Luis de la Fuente.

El mismo artista había compartido su creación en las redes sociales con una anécdota mientras lo pintaba: "Una niña pasó y gritó: '¡Mamá, es Ferran Torres!'. Sonreí. Ahí entendí que el arte también conecta generaciones".

Esta madrugada la imagen ha aparecido vandalizada en la plaza Joanic de Barcelona, donde está ubicada. Varias pintadas tapan la obra original del artista italiano. Primero, con una inscripción en la que podía leerse "Puta Espanya".

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El mensaje después se ha quedado solo en "Espanya" y han añadido otra pintada más con la frase "Volem seleccions catalanes" ('Queremos selecciones catalanas), que es tal como ha amanecido este miércoles el mural, en el que casi no queda ni rastro del original de TVBoy.

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Mensajes en redes sociales

Algunos mensajes en las redes sociales ya hacían un llamamiento a vandalizar la obra, al mostrarla el mismo artista en su cuenta. Así se pueden leer comentarios como "Espero que te lo vandalicen rápido" o "A ver si lo arreglan pronto".

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Salvatore Benintende, conocido como TVBoy, es el creador de otros murales que se han hecho virales. Entre sus protagonistas, Leo Messi sujetando la Copa del Mundo en la avenida Diagonal de Barcelona, Alexia Putellas o Lamine Yamal con motivo del aniversario de sus 18 años. En ese caso, la obra urbana apareció cubierta con los siete enanitos de Blancanieves, que el mismo artista restauró.