Dar el pecho y no el biberón, el ideal de buena madre en los comentarios de Instagram

Asun Chamoso 22 JUL 2026 - 06:30h.

Una investigación de la Universitat Pompeu Fabra analiza 600 comentarios publicados en cuentas de 'instamamis'

En los contenidos se identifica ser buena madre con la lactancia natural exclusiva

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BarcelonaUn estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) analiza la presencia de discursos en Instagram que asocian el ideal de buena madre con la lactancia natural exclusiva y que fomentan el sentimiento de culpa entre las mujeres que no pueden o no quieren llevarla a cabo, en muchos casos por la dificultad de compaginarla con otras obligaciones de su vida cotidiana. Estos discursos están adquiriendo visibilidad en un contexto en el que el fenómeno de las 'instamamis', muchas de ellas con cientos de miles de seguidores, ha hecho crecer el impacto de esta red en la concepción de la maternidad.

El estudio identifica que el discurso predominante sobre la lactancia en Instagram contrasta con la realidad cotidiana de muchas mujeres, condicionada por condiciones sociales y económicas estructurales. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé, el permiso maternal en España es actualmente de 19 semanas. Este es uno de los motivos por los que, incluso las mujeres partidarias de esta opción, deben renunciar antes de lo que querrían.

En este contexto, los comentarios en Instagram sobre el tema reflejan las tensiones entre la representación idealizada de la maternidad y las experiencias reales de muchas madres y se convierten en campos de batalla simbólicos, también conocidos como 'mommy wars'. Por un lado, son espacios de mutuo apoyo entre madres, donde tienen acceso a consejos especializados. Por otro lado, pueden funcionar como espacios de juicio social, donde se critica a las mujeres que no se ajustan a los cánones tradicionales de "la buena madre". Estos comentarios polémicos se ven, además, incentivados por los mismos algoritmos de Instagram que, tal y como apuntan estudios previos sobre plataformas digitales, pueden favorecer este tipo de contenidos.

600 comentarios de cinco cuentas

El estudio, con el título "La Lactancia como Eje de la 'Buena Maternidad': Discursos y Tensiones en los Comentarios de Instamamis Españolas", lo han elaborado Mittzy Arciniega-Cáceres y Sílvia Escobar, del grupo de investigación Juventud, Sociedad y Comunicación (JOVIS) del Departamento de Comunicación de la UPF. Las dos investigadoras han analizado los contenidos, los temas y los valores subyacentes de 592 comentarios en 15 publicaciones de cinco cuentas de 'instamamis': @ohmama.matrona, @mamarylactar, @yaizallinas.enf, @sleepbunny.club y @lactapp_lactancia.

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Según Mittzy Arciniega, el papel de las madres 'influencers' analizadas está cargado de contradicciones. "Por un lado, se presentan como expertas en maternidad, crianza o lactancia y dan consejos y apoyo a otras mujeres. Pero, por otro lado, participan en dinámicas propias de la economía digital. Muchas de ellas utilizan sus cuentas en Instagram como fuente de reputación social o, incluso, para sacar un rédito económico de ello", explica la investigadora de la UPF.

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Tendencias

La investigación ha detectado cuatro tendencias. La primera son expresiones de culpa y sacrificio asociadas a la lactancia. Muchas mujeres expresan sentimientos de frustración por no haber podido mantener la lactancia natural exclusiva al volver al trabajo, mientras que otras explican cómo se han sacrificado hasta el punto de sentir dolor físico para mantenerlo el máximo tiempo posible. Sin embargo, muchas consideran que el esfuerzo vale la pena, por la gratificación emocional que supone.

También hay relatos sobre las presiones sociales para ajustarse al canon tradicional de "buena madre". Algunas mujeres explican en Instagram que algún pediatra ha cuestionado su decisión de abandonar la lactancia exclusiva y que también se han enfrentado a las críticas y juicios de familiares.

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En los discursos analizados, se refleja una representación limitada de la diversidad familiar y social. Los comentarios analizados de las cinco cuentas en Instagram se enmarcan mayoritariamente en un modelo de familia tradicional, que no tiene en cuenta los distintos modelos de convivencia, ni tampoco la diversidad cultural ni de condiciones socioeconómicas de las madres.

Por último, se detecta la soledad materna en comentarios que expresan sentimientos de soledad de las mujeres en las tareas de crianza y enfatizan que los padres participan de forma limitada.

La coautora del estudio, Sílvia Escobar, también pone de relieve otra conclusión del estudio: "Aunque las madres expresan en Instagram las dificultades que les supone compatibilizar su vida diaria con la lactancia y la crianza de sus hijos e hijas, lo conciben mayoritariamente como una problemática individual y no lo atribuyen a carencias sociales estructurales del modelo neoliberal y patriarcal”. Por eso, la investigación concluye que estos espacios de Instagram tienen un escaso potencial para generar conciencia crítica y para empoderar a las mujeres en la defensa de sus derechos.