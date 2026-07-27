Un incendio obliga a interrumpir la alta velocidad en Tarragona, que afecta la línea Madrid-Barcelona

La alta velocidad en Tarragona se ha visto interrumpida por un incendio próximo a la infraestructura

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Un incendio próximo a la infraestructura obliga a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés (Tarragona) desde este lunes a las 9.48 horas.

Están afectados los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, ha informado Adif en un mensaje en 'X'. En el ámbito de Rodalies, las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 sufren demoras de más de 30 minutos de media por una incidencia técnica de un tren entre Sitges y Garraf (Barcelona).

Recuperado el servicio de la R2, R2 Nord y R11 tras repararse el socavón en Montcada

Precisamente, hace tan solo unas horas el servicio de las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies se ha recuperado tras la reparación de la infraestructura por el socavón en Montcada i Reixac (Barcelona), informa Renfe en un comunicado.

La incidencia registrada el pasado miércoles interrumpía la circulación entre Montcada y Sant Andreu (Barcelona) y Renfe realizó marchas exploratorias sin viajeros este sábado para verificar el estado de la infraestructura y garantizar la seguridad después de que Adif finalizara las tareas de reposición del terreno.

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Pese a la recuperación de la circulación Renfe ha establecido una limitación temporal de velocidad en el punto afectado.

Según informó Adif este sábado la auscultación realizada en las infraestructuras ferroviarias y en las viviendas del entorno constatan que desde el miércoles hasta este sábado no se ha producido ningún tipo de movimiento o alteración del terreno, ni en la plataforma de vía ni en las estructuras de los edificios próximos a la zona afectada.

Adif intervino para asegurar el terreno mediante el relleno de la pared inferior del pozo mediante 365 m3 de hormigón e inició los trabajos para cubrir el derrumbe, y una vez estabilizado el fondo del pozo, se posicionaron hasta dos bombas en la proximidad de la zona del hundimiento vertiendo 1.930 m3 de mortero.