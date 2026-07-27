Confían en que el martes mejore las condiciones y ello "abra una ventana muy buena para tratar de estabilizar el incendio"

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CastellónLos fuegos que mantienen a España en alerta se extienden también en la Comunidad Valenciana. El incendio de la Vall d'Uixó, en Castellón, ha duplicado su perímetro. Son ya 7.000 las hectáreas que han alcanzado las llamas y hay más de 76.000 vecinos afectados. Las zonas evacuadas superan la veintena y, una vez más, se sospecha que se trata de un fuego provocado.

En total, el perímetro ha crecido hasta los 48 kilómetros y los bomberos continúan trabajando incesantemente con el apoyo de la UME. Del total de vecinos afectados, 16.000 han sido directamente desalojados y siguen sin poder volver a sus casas, pero en medio del desconsuelo, el operativo desplegado en la zona ve opciones a la posibilidad de estabilizar el fuego pronto, especialmente de cara al martes, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas y un cambio en la dirección del viento, como han explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, tras la última reunión del Cecopi. No obstante, este lunes se ha producido un rebrote en la zona de Eslida, donde se centran esta mañana los medios aéreos porque hay "riesgo importante de propagación", y en la urbanización Monserrat de Betxí y en el Montí, donde trabajan los medios terrestres.

Esperan estabilizar el incendio de la Vall d’Uixó con la mejora del martes

Según el conseller, se ha logrado contener "la propagación previsible" que podía tener un incendio de estas características.

El incendio “sigue activo”, pero los más de 400 efectivos que están trabajado para atajar el fuego, entre los que hay 25 medios aéreos, ven atisbos de esperanza. Las llamas ya no están fuera de la capacidad de extinción y se espera que, mientras este lunes las condiciones se esperan similares a las de ayer, con vientos que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora, el martes puede llegar con una humedad de entre un 70% y un 80%, lo que, según Antonio Rodrigo, “abre una ventana muy buena para tratar de estabilizarlo”.

"Es lo que vamos a intentar por todos los medios", señaló este último, explicando ya ayer que lograron “reducir bastante el perímetro de la cabeza del incendio” y, en principio, “no va mal”, dada la situación.

En este contexto, las labores se centran en la franja de Artana, Eslida y Chóvar.

"El fuego está dentro de la capacidad humana de extinción porque a cada momento tenemos más medios. El incendio gana terreno, pero nosotros también", dijo el director técnico del Puesto de Mando Avanzado, destacando los 25 medios aéreos con los que cuentan, además de los numerosos medios terrestres, la buena coordinación entre todos los efectivos y la buena estrategia de ataque al incendio.

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"Hay buena predisposición para estabilizarlo en breve", ha insistido.

Los desalojos y confinamientos por el incendio de la Vall d’Uixó se mantienen hasta al menos la noche de este lunes

Por su parte, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, explicó ayer que se tuvieron que desalojar dos nuevos municipios, Azúebar y Almedíjar, , junto con algunos barrios de Betxí y la Vall d'Uixó, confinándose también la localidad de Onda debido a la cercanía de las llamas y al humo.

A petición de la dirección técnica del operativo, se ha acordado por parte de todos los miembros del Cecopi mantener los desalojos y el confinamiento hasta las 23.59 horas del lunes.

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Este lunes, además, el conseller ha indicado que se ha reducido de 700 a 500 el número de personas realojadas en los centros establecidos en otros municipios , ya que 200 se han ido con sus familiares.

Valorando la concienciación ciudadana al obedecer las órdenes dictadas para evacuar y confinarse, Valderrama ha señalado que espera que el humo deje trabajar y se puedan atacar los rebrotes que puedan producirse.

En total, el incendio ha obligado a evacuar a 16.000 personas de 18 localidades y a confinar a otra 64.000 de tres municipios castellonenses: La Vall d'Uixó, Onda y Betxí.