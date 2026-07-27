Agencia EFE 27 JUL 2026 - 09:56h.

La DGT ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón

Última hora de los incendios forestales en España: el de Ávila tiene un perímetro de 160 kms y el de Madrid todavía no está controlado

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Los incendios forestales que todavía hoy siguen activos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila, Toledo y Castellón dejan cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias, tal y como ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).

La dimensión y el avance del fuego ha obligado a declarar la emergencia nacional en Madrid, Ávila y Toledo y a esta hora, al menos 77.000 hectáreas han sido ya arrasadas. A esta tragedia forestal, se suma el incendio declarado este fin de semana en Castellón, por el que se han tenido que evacuar 18 municipios.

El organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón. La DGT también ha instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.

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En la Comunidad de Madrid, permanecen cortadas la M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos.

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En la provincia de Toledo permanecen cerradas al tráfico la CM-5001 en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375 en El Real de San Vicente; la CM-5005, la CM-543 y la TO-1451 en Escalona; la CM-5006 y la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100 en San Román de los Montes; la TO-1364 y la TO-1368 en Castillo de Bayuela; la TO-1385 en Almendral de la Cañada, y la TO-1560 en Almorox.

En territorio madrileño, estas restricciones de tráfico afectan principalmente a los desplazamientos por la sierra, mientras que Toledo es la provincia más afectada en cuanto a vías secundarias inaccesibles.

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En Ávila, los efectivos se mantienen en alerta por las fuertes rachas de viento que podrían perjudicar las labores de extinción. El fuego ya ha calcinado unas 50.000 hectáreas en un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el incendio declarado en la Comunidad de Madrid.

Las carreteras afectadas son la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar, y la N-403 a la altura de Las Cruceras.

En la provincia de Castellón, 30 medios aéreos trabajan en la extinción del fuego originado en la Vall d'Uixó, que ya ha calcinado unas 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros. Continúan cerradas la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.