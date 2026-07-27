Barcelona prohibirá los pisos turísticos a partir de 2028

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Las protestas vecinales contra el turismo de masas se extienden de Mallorca a Barcelona, de donde nunca se han ido. En Barcelona llevan años abanderando el 'Tourist Go Home' de marchas y movimientos vecinales que reclaman recuperar la ciudad para sus habitantes. Siete de cada diez barceloneses opinan que la ciudad no está preparada para acoger a más visitantes.

Las protestas en la capital catalana se han organizado desde hace décadas, aunque en los últimos años han ido en aumento al unirse ante la insostenible situación de la vivienda en Barcelona, donde los precios han alcanzado límites que afectan a los nacionales.

Desde hace tiempo que las acciones vecinales han ido ocurriendo desde las polémicas por disparar con pistolas de agua a los turistas a manifestaciones y protestas por el turismo masivo que convierte la ciudad en un lugar dispuesto para el ocio de los visitantes y no para la vida diaria de sus residentes.

Barcelona prohibirá los pisos turísticos a partir de 2028

Muchos barceloneses consideran que la ciudad no puede acoger a más turistas: casi siete de cada diez barceloneses opinan que la ciudad no está preparada para acoger a más visitantes .Una postura que ahora cuenta con el aval del consistorio porque Barcelona, por ejemplo, se convertirá en la primera ciudad en eliminar los pisos turísticos en 2028. También se busca reducir a cero el número de cruceros o aumentar la tasa turística para destinarla a políticas de vivienda.

Barcelona anunció en 2024 el cierre de los 10.500 pisos turísticos que hay en la ciudad para 2028. La prohibición alcanzará algunos de los municipios del entorno: son L’Hospitalet de Llobregat (que tiene 523 pisos turísticos), Sant Adrià de Besòs (280), Esplugues de Llobregat (18), Cornellà (89) y Sant Feliu de Llobregat (15) que ya han informado que seguirán los pasos del alcalde de Barcelona.

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Los vecinos consideran que el turismo de masas ha disparado el coste del alquiler limitando el acceso a la vivienda habitual. También apuntan al exceso de visitantes como responsables de la pérdida de identidad de los barrios y la saturación del espacio público frente a las necesidades de sus vecinos.

El pasado abril entraron en vigor las nuevas tasas de establecimientos turísticos, que puede llegar a los 12 euros por persona y noche en el caso de Barcelona.