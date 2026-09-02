El fiscal pide el internamiento de los dos menores detenidos por matar a Carles, de 45 años, en Manresa

El fiscal de menores ha pedido como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado de los dos menores detenidos.

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El fiscal de menores ha pedido como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado de los dos menores detenidos ayer acusados de matar a un hombre a puñaladas durante la fiesta mayor de Manresa (Barcelona). Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el fiscal de menores de guardia ha solicitado la tarde de este miércoles para ambos detenidos la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado.

Los dos chicos han quedado a disposición del juez de menores de guardia, que deberá decidir sobre si les impone alguna medida cautelar. Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer por la tarde a estos dos menores, de 15 y 16 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte de un hombre de 45 años y vecino de Castellnou del Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle la madrugada de ayer en Manresa en plena fiesta mayor de la localidad.

Según ha detallado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista en Catalunya Ràdio, los hechos, que investigan los Mossos para determinar si podría haber más implicados, ocurrieron hacia las 5:10 horas de la madrugada, a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas. Los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud "reprobable" y ya llevaban tiempo con comportamientos "no adecuados" para unos menores, según la consellera.

Los Mossos están trabajando sobre dos hipótesis para explicar los hechos, según El Periódico: Una que el apuñalamiento se habría producido después de que la víctima, cinturón negro de jujitsu, hubiera intentado separar dos grupos que se estaban peleando. La otra, que simplemente hubiera habido un ataque por parte de los jóvenes a Carles.