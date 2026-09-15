Un incendio en la localidad de Alfarrás, Lleida, obligó a confinar a 240 personas durante más de tres horas

El fuego iniciado sobre las 16 horas ha evolucionado de manera favorable

Los bomberos logran estabilizar el incendio en la nave textil de Mataró, Barcelona

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El incendio, que se originó sobre las 16 horas, obligó a confinarse a al menos 240 personas del núcleo de población en Andaní, en Alfarrás, Lleida. Las granjas de la zona también tuvieron que ser confinadas. Por el momento, la carretera N-230 en Alfarrás, en dirección a Pont de Suert continúa cortada.

Al lugar del incendio han acudido un total de 36 dotaciones de Bombers de la Generalitat, de las cuales ocho son aéreas. Tal y como han informado los Bombers de la Generalitat, los efectivos han estado trabajando en una superficie de unas 30 hectáreas para tratar de extinguir el incendio. Además, los bomberos han aprovechado las pistas forestales y carreteras de la zona para tratar de lograr la extinción del incendio.

El perímetro del incendio, que se encuentra bastante contenido, afecta a terrenos agrícolas y a masa forestal. Durante la tarde, la evolución del incendio por la sierra de Guixeres en dirección a los campos agrícolas cercanos a la N-230 ha obligado a priorizar el flanco izquierdo para evitar que este se abra con el cambio del viento de poniente. Todavía hay llama activa en el sector hacia el flanco izquierdo tal y como han informado los Bombers de la Generalitat.

Por otra parte, tras iniciarse el incendio, Protección Civil de la Generalitat envió un Es-alert a los ciudadanos de la zona cercana al incendio para pedir su confinamiento, que se ha levantado sobre las 19:30 horas. La alerta enviada pedía a la población que cierre puertas y ventanas y evite salir a la calle. La alerta del plan Infocat también ha sido activada.