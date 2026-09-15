Encuentran muerto a un niño de 10 años en una vivienda de Los Remedios, Sevilla

Agentes de la Policía Local de Sevilla han encontrado a un niño de 10 años muerto en el barrio de Los Remedios, Sevilla

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía se ha hecho cargo de los hermanos de la víctima

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SevillaAgentes de la Policía Local de Sevilla han encontrado a un niño de 10 años muerto en su vivienda del barrio sevillano de Los Remedios. Según han informado desde 'ABC', los agentes de la Policía acudieron al domicilio tras recibir una llamada sobre las 21:00 horas de la noche de este pasado lunes 14 de septiembre.

A su llegada, los agentes de la Policía Local de la ciudad sevillana tenían que intervenir junto al Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), agentes del distrito y los agentes tutores, que se han encargado de los hermanos de la víctima.

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Investigan la muerte del menor

Más tarde, efectivos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. "Según ha podido saber ABC, estos han confirmado la muerte del menor", informan desde el periódico.

Además de los agentes de los distintos cuerpos de la Policía, los bomberos y los servicios sanitarios también han tenido que acudir al domicilio en el que ha muerto el niño de 10 años.

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Nada más conocerse la noticia, el barrio sevillano sufría un "gran revuelo" y "agitación", como indican los medios locales. "La presencia de los distintos servicios de emergencia generó además un gran revuelo y agitación entre los vecinos del barrio, pendientes de lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda", recogían desde 'La Voz del Sur'.

Ahora, los agentes intentan conocer las circunstancias en las que se ha producido la muerte por lo que prosigue la investigación.