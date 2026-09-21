Redacción Cataluña Barcelona, 21 SEP 2026 - 14:11h.

El objetivo del fármaco es reducir las muertes por bacterias resistentes, que podrían alcanzar los 10 millones de fallecimientos anuales para el año 2050

El nuevo tratamiento permite eliminar la causa original de las patologías autoinmunes e infecciones graves en lugar de limitarse a tratar los síntomas

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Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han desarrollado un fármaco experimental capaz de eliminar los anticuerpos perjudiciales para el cuerpo. Esta vía supone un avance en el tratamiento de infecciones graves y patologías al actuar directamente sobre el origen del problema. "Por primera vez permiten eliminar dentro del cuerpo anticuerpos que causan problemas de salud; podemos tratar enfermedades autoinmunes eliminando la causa original de la enfermedad, no solo los síntomas", destaca Rafael Máñez, presidente de la iniciativa.

La investigación se centra en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde la incidencia de infecciones por bacterias más complejas representa un gran problema. Daniel Bello, director científico del proyecto, remarca el alcance de este avance frente a la falta de alternativas actuales: "Es un cambio importante porque muchas enfermedades necesitan tratamientos específicos y en este momento no existen; brindaríamos opciones a este tipo de enfermedades como las autoinmunes, alergias o infecciones". Bello añade además la parte preventiva de la propuesta, explicando que "empezamos por las UCI porque es donde mayor incidencia hay".

Un "imán" contra las "superbacterias"

El funcionamiento de esta medicina se basa en neutralizar un mecanismo de defensa que ciertas bacterias utilizan para evitar la acción del sistema inmunitario del paciente. Sara Olivera, responsable de Investigación y Desarrollo Clínico, detalla el proceso biológico y el modo de actuación del fármaco: "Existe un tipo de anticuerpo que rodea a las bacterias y en lugar de protegernos de las infecciones, protege a las bacterias de nuestro sistema inmune. Nuestro fármaco actúa como un imán: busca estos anticuerpos que nos perjudican, se une y los elimina."

El desarrollo de este tratamiento cobra especial relevancia después de la pandemia de COVID-19 y de la situación epidemiológica global cada vez más marcada por las resistencias bacterianas. Desde el equipo de investigadores advierten sobre el impacto que puede tener para las próximas décadas: "Se ha predicho que en el 2050 las muertes causadas por este tipo de bacterias pueden llegar a los 10 millones anuales y el objetivo de este fármaco es poder reducir estos números". Con este desarrollo, el proyecto busca ofrecer una solución eficaz ante la falta de tratamientos específicos en los hospitales.