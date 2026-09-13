Iria Sebastià Barcelona, 13 SEP 2026 - 20:15h.

los avances biotecnológicos de la La compañía permiten además desarrollar productos para aliviar las secuelas dermatológicas y las llagas bucales causadas por la quimioterapia

La firma catalana alcanza los 5 millones de euros de facturación anual mediante la venta de cosmética para invertir en sus estudios médicos de forma independiente

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La búsqueda de financiación para la investigación oncológica suele depender de grandes fondos de inversión, un camino que a menudo condiciona la libertad de los laboratorios. Frente a este modelo tradicional, la biotecnológica Endor Technologies, nacida tras años de investigación en el Institut Català de Nanotecnologia (ICN) y ubicada en el Parc Científic de Barcelona, decidió seguir su propio camino. "Si uno quiere libertad para decidir y oportunidad para fallar, lo tiene que hacer con su propio dinero", asumió Joaquín Querol, fundador y consejero delegado, al analizar el escenario con el que se encontró hace ya dos décadas. Para mantener el control sobre sus ensayos sin la presión, la empresa optó por comercializar productos cosméticos de eficacia científica, cuyos beneficios se destinan a la investigación médica.

En sus inicios, la estrategia no fue fácil querían atacar y alterar el crecimiento de un tumor. "Nos dimos cuenta de que estábamos mejorando la manera de tratar el tumor, pero aún afectaba (aunque no de manera tan agresiva) a las defensas y resto del cuerpo" y Querol añade, "Sabíamos que era bueno, pero podíamos hacerlo mejor".

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Después de la pandemia, empezaron a crecer en ingresos residuales a facturar cerca de 5 millones de euros anuales, y destinaron sus beneficios a financiar de forma autónoma sus estudios médicos.

Avance en ensayos clínicos

En sus 20 años de trayectoria, la entidad ha evolucionado desde el uso de la nanotecnología hacia la biotecnología y el empleo de proteínas. Esta evolución ha permitido perfeccionar el tratamiento de las células tumorales minimizando los daños sobre las defensas del organismo. Paralelamente, la firma ha diversificado su actividad hacia la cosmética médica y los productos sanitarios, desarrollando tratamientos con partículas de oro modificadas para tratar las llagas bucales causadas por la quimioterapia.

Esta empresa empieza una nueva fase con el próximo inicio de un ensayo clínico en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, centrado en evaluar un potencial tratamiento contra la metástasis hepática en melanoma y el cáncer colorrectal.

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Si los resultados en pacientes son favorables, la siguiente fase requerirá una inversión cercana a los 100 millones de euros , mientras la compañía mantiene su línea de cosmética para seguir impulsando investigación propia.