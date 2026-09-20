Iria Sebastià Barcelona, 20 SEP 2026 - 14:15h.

El proyecto nació tras encontrar casualmente células anormales en análisis rutinarios de pacientes asintomáticos a los que posteriormente se les diagnosticó la enfermedad

La investigación analiza muestras de orina en fumadores y exfumadores mayores de 50 años para localizar células y moléculas de tumores antes de que se manifiesten

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A diferencia de lo que ocurre con el cáncer de mama, colon o pulmón, el cáncer de vejiga carece en la actualidad de un plan de cribado en la salud pública. El diagnóstico suele llegar cuando el paciente presenta señales de alerta, principalmente sangre visible en la orina. Con el objetivo de solucionar este problema, el Hospital Clínic de Barcelona ha impulsado el proyecto VIGIA, para investigar si es posible anticiparse a la detección del cáncer mediante un análisisno invasivo en personas con mayor predisposición a padecer esta enfermedad (fumadoras).

La jefa de la Unidad de Uro-Oncología del Hospital Clínic, María José Ribal, señala que la iniciativa parte de una pregunta muy sencilla: "¿Podemos detectar un cáncer de vejiga antes de que dé síntomas a partir de una simple muestra de orina?". La especialista recuerda que el cáncer de vejiga "se forma habitualmente en las células que recubren el interior de la vejiga" y resulta "mucho más frecuente a partir de los 50 años", con mayor incidencia en varones. El principal problema es su evolución: "El cáncer de vejiga puede ser durante un tiempo una enfermedadsilenciosa. Por eso el reto es intentar identificarlo antes de que aparezcan los primeros síntomas", explica la doctora.

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El tabaco, un gran problema

El desarrollo del proyecto pone el foco directamente en el consumo de tabaco, identificado como el factor condicionante determinante para esta enfermedad. "El principal factor de riesgo es, con diferencia, el tabaco; las personas fumadoras tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga que las personas que no fuman", advierte la doctora Ribal. "Cuando una persona fuma, muchas de las sustancias tóxicas del tabaco pasan a la sangre. Los riñones las filtran y se eliminan a través de la orina, lo que hace que estas sustancias entren en contactorepetidamente, durante años, con la pared de la vejiga", aclara Ribal. Por este motivo, el estudio reduce su muestra a fumadores y exfumadores de más de 50 años.

La idea de buscar estos tumores surgió a partir de descubrimientos casuales en el propio laboratorio del centro hospitalario. Pues al analizar muestras de orina que se habían pedido por otros motivos, en algunos pacientes se observaron células anormales que hicieron saltar la alarma. Cuando después se estudiaron estos pacientes, en algunos casos se diagnosticó un tumor de vejiga, incluso en personas que no habían consultado por síntomas de orina. Esta experiencia les llevó a estudiar si podrían buscarlos de una manera sistemática en personas que tienen más riesgo. La doctora Ribal matiza que la muestra "no diagnostica por sí sola un cáncer", sino que funciona como "un primer filtro, muy sencillo y no invasivo, para identificar a aquellas personas que necesitan un estudio más completo".

El estudio se encuentra en fase de reclutamiento con pacientes en el Hospital Clínic y sobre la efectividad, la doctora concluye que deben completar el reclutamiento y analizar los resultados antes de poder proponerlo a la sanidad pública como sistema de detección.