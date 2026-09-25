A favor de la prohibición del burka, el PSC-Units en el Gobierno, Junts y Vox

Italia prohíbe el burka y el niqab en escuelas e impone multas de hasta 1.000 euros en caso de incumplimiento

Compartir







El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, ha prohibido el burka, tras la aprobación, este viernes, de una ordenanza que veta el uso en los espacios públicos elementos que "oculten totalmente el rostro", como el burka y el niqab, aunque sin mencionar expresamente a estas prendas. Las personas que incumplan esta norma serán sancionadas con multas de entre 400 y 750 euros.

La nueva norma se fundamenta en el civismo y el derecho de las mujeres y no en la seguridad, según el argumento los nueve votos a favor del PSC-Units (en el Gobierno), de los cinco concejales de Junts y de los dos de Vox, mientras que PP, ERC y el Comú han votado en contra.

El artículo 12 de la ordenanza, el que regula la prohibición del burka, contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma.

La ordenanza no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.