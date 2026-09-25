Gonzalo Barquilla 25 SEP 2026 - 11:38h.

Ospina Abogados ha difundido un comunicado en el que señala que respeta la resolución judicial emitida este viernes por Tailandia

Tailandia desestima los recursos de Daniel Sancho: mantiene la cadena perpetua

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La justicia tailandesa mantiene la cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta después de rechazar el recurso presentado por su defensa. La resolución conocida este viernes no resuelve todavía la petición de la familia Arrieta para que se eleve la pena, una cuestión que queda pendiente y que se abordará el 7 de octubre en otra vista.

Ante la resolución conocida este viernes por la que el Tribunal de Apelaciones de Phuket, comunicada por el Tribunal Provincial de Samui, desestima los recursos presentados en el procedimiento seguido contra Daniel Sancho por el asesinato premeditado y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta, el despacho de Ospina Abogados ha querido pronunciarse a través de un comunicado que ha compartido con la web de 'Informativos Telecinco'.

Beatriz Uriarte, socia directora de Ospina Abogados, ya había señalado a este medio en los últimos días que esperaban que la situación se mantuviera sin cambios, como ha ocurrido.

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El comunicado de Ospina Abogados tras desestimarse los recursos

"La familia Arrieta recibe con respeto la decisión de la justicia tailandesa y considera que la confirmación de la condena a cadena perpetua supone el reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad penal declarada en la sentencia de primera instancia. La resolución conocida hoy mantiene la condena a cadena perpetua dictada en agosto de 2024 por el Tribunal Provincial de Samui y rechaza por tanto el recurso de la defensa de Daniel Sancho, dejando a la espera el presentado por la representación de la familia Arrieta, sobre el cual por la debida prudencia no nos vamos a pronunciar", indica el despacho en el comunicado de este viernes.

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Beatriz Uriarte, socia directora de Ospina Abogados, señala: "Nos congratulamos por el resultado del trabajo desarrollado en coordinación con los abogados en Tailandia. Su profesionalidad y buen hacer a lo largo de todo el procedimiento son incuestionables, especialmente en la búsqueda de la verdad y en la valoración de la prueba. Queremos destacar, además, la importancia de la coordinación mantenida desde el primer momento, a pesar de las numerosas barreras idiomáticas, horarias y culturales que han separado a los distintos equipos que han intervenido en esta representación desde Colombia, Tailandia y España. La colaboración y el trabajo conjunto han sido fundamentales durante todo este proceso".

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"Desde Ospina Abogados queremos subrayar, asimismo, que la resolución será analizada jurídicamente en profundidad por el equipo que representa a la familia, especialmente en lo relativo a sus efectos y a las cuestiones pendientes dentro del procedimiento. Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado, por ello nos preguntamos: ¿no es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin? Todo el equipo de Ospina Abogados queremos agradecer a la familia Arrieta su confianza para que asumiéramos la dirección del procedimiento. Igualmente nos quedamos con su cariño, que es mutuo y para toda la vida. Así mismo destacamos el trabajo de la letrada Adriana Behaine por su más que necesaria cooperación desde Colombia en la proximidad con la familia", sentencia el comunicado.

La defensa de Daniel Sancho insiste en que presentarán nuevos recursos

La resolución conocida este viernes rechaza la petición de la defensa de Daniel Sancho de repetir el juicio o celebrar una nueva vista con nuevos testigos y mantiene la condena a cadena perpetua dictada en agosto de 2024 por el Tribunal Provincial de Samui. El equipo legal del español rechazaba el asesinato premeditado y afirmaba que lo que ocurrió fue, en todo caso, un homicidio imprudente. No obstante, la justicia tailandesa, como ha indicado, no respalda esa versión. Sancho, que ha seguido la decisión por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, continuará cumpliendo allí su condena.

La decisión tampoco resuelve todavía la petición de la familia de Edwin Arrieta para que Sancho sea condenado a muerte y se eleve la indemnización fijada en la sentencia de primera instancia, de cuatro millones de baht, unos 107.000 euros. Los magistrados tienen previsto abordar esta cuestión en una nueva vista el próximo 7 de octubre.

La defensa de Sancho prepara ahora los siguientes pasos. Así lo ha confirmado este viernes su abogado, Marcos García Montes, a la web de 'Informativos Telecinco': "Lo único que puedo decir es que se va a recurrir al Tribunal Supremo en casación y que tenemos dos recursos más, que es el Tribunal Constitucional y la demanda al Comité de Derechos Humanos de la ONU, por violación de derechos humanos y libertad de fundamentales". Además de estas vías judiciales, sus abogados han planteado la posibilidad de solicitar en el futuro su traslado a España para continuar allí el cumplimiento de la condena. El acuerdo bilateral entre ambos países permite este tipo de traslado cuando la sentencia es firme, no existen otros procedimientos pendientes y se ha cumplido el tiempo mínimo de prisión establecido por la legislación tailandesa.