Sánchez separa los casos de corrupción que afectan al PSOE de las investigaciones contra su mujer y su hermano

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Pedro Sánchez ha cerrado su visita a Estados Unidos con el último acto en la Universidad de Harvard. El encuentro con un grupo de estudiantes ha sido intenso y el presidente del Gobierno ha sido sorprendido por preguntas sobre la corrupción que rodea a su partido y salpica al Ejecutivo, pero que también afecta a su propia familia. Sobre estos últimos, el jefe del Ejecutivo ha sido rotundo: "Estos no son casos de corrupción ni escándalos".

Sánchez ha admitido que efectivamente esos casos de corrupción existen, pero defiende que su Gobierno ha respondido con rapidez de forma eficaz. También ha separado estos casos, referidos a la condena de su exministro de Transporte, José Luis Ábalos de los que afectan a su esposa, Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez. Estos últimos los achaca a una campaña de la derecha y a la extrema derecha, para derrocar su Gobierno.

Sánchez: "Estos no son casos de corrupción ni escándalos"

"Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mi, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión", ha asegurado Sánchez.

Reflexión que consistió en que es gratificante ser presidente porque uno puede hacer muchas cosas por su país y ahí dijo que están sus resultados, pero que sufrir ese ataque personal es muy difícil de asumir.

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"Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son», señaló dirigiéndose a quien le formuló la pregunta antes de recalcar: "ese es otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción".

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Pegasus y el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental

El presidente del Gobierno respondió a otro estudiante que se refirió al espionaje con el programa Pegasus de su teléfono móvil y de varios ministros, del que se culpa a Marruecos, y planteó si eso tuvo algo que ver con el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental.

Sánchez, también contestó que es cierto que hubo ese hackeo por Pegasus y que no se sabe quién lo hizo, pero se abrió una investigación y se denunció.

Añadió que puede ser criticado por muchas cosas como presidente del Gobierno, pero no cree que sus decisiones políticas muestren dependencia o falta de defensa de lo que considera valioso para el interés de los españoles.

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A continuación defendió la posición española sobre el Sáhara ya que explicó que apoya la resolución de la ONU de que haya una región autónoma dentro de Marruecos, y destacó que España es el país más comprometido en financiar ayuda humanitaria para el pueblo saharaui.

Además señaló que no debería defenderse de noticias falsas y emplazó a que si alguien tiene algún tipo de información al respecto, que la haga pública.